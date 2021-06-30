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Только шесть сухих областей: синоптик назвал погодных счастливчиков 1 июля

30 июня 2021, 10:30

Погода завтра ожидается немокрая, в частности, в Крыму.

В четверг достаточно сухая погода прогнозируется в менее чем десяти регионах Украины
В первый день июля достаточно сухая погода прогнозируется в менее чем десяти регионах Украины / УНИАН

Достаточно сухая погода в Украине завтра, в четверг, 1 июля, прогнозируется только в шести областях и в захваченном Российской Федерацией Крыму.

Существенные осадки не ожидаются в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики отметили, что на остальной территории нашей страны спрогнозированы дожди и грозы.

Максимальная ночная температура может достичь отметки в +20 градусов. Самая теплая погода ночью ожидается в южных и восточных областях.

Днем максимум прогнозируется +32 градуса. Теплее всего может быть в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

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В четверг достаточно сухая погода прогнозируется в менее чем десяти областях нашей страны
В четверг достаточно сухая погода прогнозируется в менее чем десяти областях Украины / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Укргидрометцентр составил прогноз погоды для Украины на среду, 30 июня. Максимальная ночная температура на большей части государства прогнозировалась +18. Наиболее жаркая погода днем спрогнозирована в Закарпатской области – до +33.

В большинстве областей ожидаются дожди с грозами. Осадки не прогнозировались в Харьковской, Луганской, Донецкой и Херсонской областях, а также в Крыму.

Напомним, в конце июня непогода бушевала в Киевской области – в селе Бобрица и в городах Боярка и Фастов прошел крупный град и серьезно повредил растения.

прогноз погоды Погода в Украине
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