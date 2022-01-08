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Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежет -21º

8 января 2022, 04:57
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Холодную погоду в Украине обусловят северные воздушные массы.

температура, градусник
/ meteovesti.ru

В Украине в ближайшее время ожидается существенное снижение температурных показателей.

Ощутимое похолодание прогнозируется уже на следующей неделе. Соответствующие данные обнародовал погодный радар Ventusky.

Когда ждать резкого похолодания

Обратим внимание, что настоящих морозов стоит ожидать в середине следующей недели.

По прогнозу, холодную погоду в Украине обусловят северные воздушные массы.

В среду, 12 января, на крайнем севере Украины ожидается до -19º.

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А в четверг, 13 января, сильные морозы ощутят жители крайнего востока Украины. Там температура опуститься до -21º.

Напомним, ранее появился прогноз о том, что в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

Вполне могут не подтвердиться многочисленные прогнозы о том, что Украине грозит самая суровая зима.

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