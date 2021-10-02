Украинцы заиндевеют под заморозками: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки

Украинцев предупредили о заморозках / УНИАН

В Украине октябрь 2021 принял холодную эстафету от предшественника – сентября, заявил синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в своем Facebook, во втором месяце осени температурный фон на 3-4° ниже климатической нормы.

"Правда, в осенних антициклонах есть и свои минусы. Дело в том, что ночью при ясном небе приземный слой атмосферы сильно охлаждается. Метеостанции области продолжают регистрировать заморозки на поверхности почвы и даже в воздухе", - подчеркнул синоптик.

Постригань добавил, что по предварительным расчетам, не менее 10 дней значительные изменения в синоптической ситуации не прогнозируется.

"Сохранится осенняя спокойная погода. Ночи холодные - только 1-6º тепла. Днем 12-17º". - резюмировал он.

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Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине в ближайшее время погоду будет определять антициклон.

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Как написала она в Facebook, погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.