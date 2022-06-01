Украину "поджарит" в первый месяц лета, опасная жара уже на подходе / УНИАН, pixabay

В июне 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется 18-23 градусов тепла . Это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Синоптики Укргидрометцентра составили прогноз погоды на первый месяц лета в Украине. Согласно их наблюдениям, месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 0-9 градусов тепла, в Карпатах, горах Крыма, северных, северо-западных и восточных областях местами 0,3-3 градусов мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 32-38 градусов тепла, в южных и восточных областях местами 39-39,8 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма 25-33 градусов тепла.

Читайте такжеТорнадо и смерчи: летом погода в Украине будет аномальнойСредняя месячная количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-184 мм, в Крыму местами 28-37 мм.

"В июне активизируется грозовая деятельность, чаще наблюдаются град, шквалы", - отмечают синоптики.

Напомним, погода в Украине в некоторых регионах ожидается засушливая, но в некоторых регионах вырастет угроза опасных метеорологических явлений, таких как шквалы и град.

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