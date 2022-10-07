Украину "разжарит" в октябре: синоптик назвал сроки бабьего лета

В дальнейшем атмосфера стабилизируется, погода улучшится, прогнозирует Виталий Постригань.
В ближайшие дни погоду в центральной Украине будет определять антициклон Timeo, рассказал синоптик Виталий Постригань.
По его прогнозу, в ближайшее время местами еще возможны небольшие дожди. Об этом он пишет в Facebook.
В то же время синоптик прогнозирует, что в дальнейшем атмосфера стабилизируется, погода улучшится.
Постригань уточнил, что вскоре стоит ожидать повышения температуры и приход "Бабьего лета", которого мы так и не дождались в сентябре.
Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.
Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.
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