Украину "разжарит" в октябре: синоптик назвал сроки бабьего лета

/ УНИАН

В ближайшие дни погоду в центральной Украине будет определять антициклон Timeo, рассказал синоптик Виталий Постригань.

По его прогнозу, в ближайшее время местами еще возможны небольшие дожди. Об этом он пишет в Facebook.

В то же время синоптик прогнозирует, что в дальнейшем атмосфера стабилизируется, погода улучшится.

Постригань уточнил, что вскоре стоит ожидать повышения температуры и приход "Бабьего лета", которого мы так и не дождались в сентябре.

Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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