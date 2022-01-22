Украину зальет дождями: появился "ледяной" прогноз на весну 2022

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Появился детальный прогноз погоды в Украине сразу на несколько месяцев вперед – до лета.

В нынешнем году весна ожидается прохладнее, чем прошлогодняя, но с обилием солнечных дней и осадков, сообщается на портале Wisemeteo.

Составлен подробный прогноз погоды на весну по городам Украины.

Одесса

Погода в марте:

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Средняя температура составит +4 градуса. Сильные осадки не ожидаются.

Погода в апреле

До 29 апреля температура будет колебаться от +4… +14 градусов. В начале месяца ожидается прохладная, влажная погода.

Погода в мае:

Месяц будет холодным. Средняя температура ожидается около +15 градусов. Самым теплым днем ​​месяца будет 30 мая, когда температура подымится до +21 градуса. Осадков в мае не ожидается.

Харьков

Погода в марте

Средняя температура воздуха составит +3 градуса.

Погода в апреле

До 3 апреля температура будет колебаться на уровне +2… +11 градусов. В начале месяца ожидается прохладная, сухая погода. А в середине прогнозируют небольшое количество осадков, большинство из них выпадет 17 апреля.

Погода в мае:

Средняя температура мая составит +14 градусов. Самым теплым днем месяца будет 19 мая с температурой +21 градус, самый холодный день – 21 мая со среднесуточной температурой около +6 градусов. Осадки в мае будут умеренными.

Львов

Погода в марте

Средняя температура воздуха ожидается на уровне +4 градусов. Осадки если и будут, то минимальные.

Погода в апреле:

Средняя температура ожидается около +8 градусов. К концу месяца возможно повышение температуры до +11.

Погода в мае:

Средняя температура воздуха составит около +13…+16 градусов. Также в этом месяце ожидается около 12 дней с осадками.

Днепр

Погода в марте:

Средняя температура воздуха ожидается на уровне +3 градусов. Обильных осадков не ожидается.

Погода в апреле:

Средняя температура месяца ожидается около +10 градусов. К концу месяца возможно повышение температуры до +12. В среднем в этом месяце ожидается несколько дней с осадками.

Погода в мае:

С 1 по 10 мая средняя температура воздуха составит около +14 градусов. В мае ожидается больше осадков, чем в апреле. Относительная влажность воздуха будет высокой – более 59%.