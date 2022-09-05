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Украину заморозит до -3°: синоптик предупредил об атаке арктического холода

5 сентября 2022, 05:20

В Украине возможны заморозки как на поверхности почвы, так и местами в воздухе, не исключил Игорь Кибальчич.

заморозки
/ lenta-ua.net

В Украине в ближайшее время будет преобладать холодная погода и только на крайнем западе Украины и в Закарпатье температурный фон будет соответствовать норме, рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Как пишет он в материале на Meteoprog, погоду в Украине будет определять устойчивые северо-западные потоки, которые принесут холодную воздушную массу арктического происхождения.

Он не исключил, что в первой половине новой недели в северных областях и на Полесье возможны заморозки в ночное время как на поверхности почвы, так и местами в воздухе. Однако, ближе к выходным, температура постепенно повысится в большинстве областей Украины.

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По прогнозу синоптика, температура ночью составит +3…+12 °С, на юге до +16 °С (в северных и северо-западных областях на поверхности почвы, местами в воздухе заморозки до -3 °С). Днём максимальная температура составит +16…+21 °С, на юге Украины местами +26…+28 °С.

Украину заморозит до -3°: синоптик предупредил об атаке арктического холода

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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