В школу 1 сентября с зонтами и в куртках: Украину зальют дожди и резко похолодает – синоптик

В Украине прогнозируют дожди 1 сентября / УНИАН

Во вторник, 31 августа, в Украине ожидаются дожди в восточных, серверных и местами в западных областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Telegram-канале, на остальной территории в течение дня будет солнечно, с прояснениями.

Прогноз погоды по регионам:

в западных областях +17 +22 градуса;

в северных областях +19 +24 градуса;

в восточных, южных и в большинстве центральных областей +23 +28 градусов.

в Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, 31 августа с прояснениями, температура +23 градуса.

Какую погоду прогнозируют 1 сентября

Синоптик уточнила, что 1 сентября дождливая погода предполагается в западных, северных и местами в центральных регионах Украины.

Температура воздуха в первый день осени не будет существенно отличаться от прогноза на 31 августа.

Диденко добавила, что уже со 2 сентября ожидается ощутимое похолодание.

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Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в 2021 году в Украине осенью ожидается теплая и засушливая погода.

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Она добавила, что вероятность похолоданий есть, но они будут несколько реже, чем обычно.

В свою очередь завсектором среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что сентябрь в этом году будет достаточно холодным.