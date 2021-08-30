В школу 1 сентября с зонтами и в куртках: Украину зальют дожди и резко похолодает – синоптик

Где в Украине прогнозируют осадки в День знаний рассказала Наталья Диденко.
Во вторник, 31 августа, в Украине ожидаются дожди в восточных, серверных и местами в западных областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.
Как сообщила она в своем Telegram-канале, на остальной территории в течение дня будет солнечно, с прояснениями.
Прогноз погоды по регионам:
- в западных областях +17 +22 градуса;
- в северных областях +19 +24 градуса;
- в восточных, южных и в большинстве центральных областей +23 +28 градусов.
- в Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, 31 августа с прояснениями, температура +23 градуса.
Какую погоду прогнозируют 1 сентября
Синоптик уточнила, что 1 сентября дождливая погода предполагается в западных, северных и местами в центральных регионах Украины.
Температура воздуха в первый день осени не будет существенно отличаться от прогноза на 31 августа.
Диденко добавила, что уже со 2 сентября ожидается ощутимое похолодание.
Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в 2021 году в Украине осенью ожидается теплая и засушливая погода.
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Она добавила, что вероятность похолоданий есть, но они будут несколько реже, чем обычно.
В свою очередь завсектором среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что сентябрь в этом году будет достаточно холодным.