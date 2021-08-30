УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В школу 1 сентября с зонтами и в куртках: Украину зальют дожди и резко похолодает – синоптик

30 августа 2021, 14:01
Прослушать новость
Остановить

Где в Украине прогнозируют осадки в День знаний рассказала Наталья Диденко.

1 сентября, первоклассники, школьники
В Украине прогнозируют дожди 1 сентября / УНИАН

Во вторник, 31 августа, в Украине ожидаются дожди в восточных, серверных и местами в западных областях, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Telegram-канале, на остальной территории в течение дня будет солнечно, с прояснениями.

Прогноз погоды по регионам:

  • в западных областях +17 +22 градуса;
  • в северных областях +19 +24 градуса;
  • в восточных, южных и в большинстве центральных областей +23 +28 градусов.
  • в Киеве ближайшей ночью ожидаются дожди, 31 августа с прояснениями, температура +23 градуса.

Какую погоду прогнозируют 1 сентября

Синоптик уточнила, что 1 сентября дождливая погода предполагается в западных, северных и местами в центральных регионах Украины.

Температура воздуха в первый день осени не будет существенно отличаться от прогноза на 31 августа.

Диденко добавила, что уже со 2 сентября ожидается ощутимое похолодание.

Реклама

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в 2021 году в Украине осенью ожидается теплая и засушливая погода.

Читайте такжеПервые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет

Она добавила, что вероятность похолоданий есть, но они будут несколько реже, чем обычно.

В свою очередь завсектором среднесрочных и долгосрочных прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня отметила, что сентябрь в этом году будет достаточно холодным.

viber
погода прогноз погоды 1 сентября Наталья Диденко
Сейчас вы просматриваете новость «В школу 1 сентября с зонтами и в куртках: Украину зальют дожди и резко похолодает – синоптик». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото"Маска не туда надевается": Соня Таюрская разделась и взбудоражила Сеть развратными фото Звезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в УкраинеЗвезда Викингов Кэтрин Винник оценила празднование Дня независимости в Украине Календарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомыКалендарь магнитных бурь на сентябрь 2021: кто и когда почувствует симптомы Врачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиямВрачи назвали три "туалетных" ошибки у мужчин, которые приводят к серьезным последствиям Пандемия будет страшной для Украины: эпидемиолог рассказала о рисках для украинцевПандемия будет страшной для Украины: эпидемиолог рассказала о рисках для украинцев

Последние новости

15:30

Должность высокая: появились подробности об осужденном пожизненно сотруднике Минюста

15:18

Магнитная буря с 30 августа 2021: нас ждут геомагнитные качели до 5 баллов Видео

14:59

Харьковчанин пережил клиническую смерть в результате укуса шершня Видео

14:57

Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе подогрели слухи о тайных отношениях

14:51

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

Реклама
14:49

Чтобы стать счастливее: от каких вещей нужно отказаться в сентябре Видео

14:29

Отставка Кличко: СМИ узнали, кого могут назначить главой КГГА Видео

14:28

Феерия на Паралимпиаде: украинцы завоевали еще 6 медалей и ворвалась в пятерку лидеров Видео

14:16

"Ложись, бандера": в Одессе мужчина на улице сильно ударил ногой старушку Видео

14:08

Предупреждение: антибиотики на определенных этапах жизни могут сократить ее продолжительность Видео

14:07

Kazka выпустила клип Цілувати тебе на саундтрек сериала Моя улюблена Страшко Видео

14:01

В школу 1 сентября с зонтами и в куртках: Украину зальют дожди и резко похолодает – синоптик Видео

13:58

На Сумщине мужчина случайно обнаружил в кювете два трупа

13:57

"Большая стройка" Зеленского соединит Украину и Молдову кратчайшим транспортным коридором

13:57

Маринованные помидоры - простой рецепт ароматных помидоров к любому блюду

13:14

Звезда Крепостной вышла замуж за популярного украинского актера

13:14

"Путину всегда верила": Климкин рассказал, как Меркель отрицала российскую агрессию Видео

13:13

Лунный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: денежный бонус, большие перемены и разочарование Видео

13:03

Новое назначение: Геращенко стал советником главы МВД - СМИ

12:49

Задушил и сбросил тело в колодец: новые детали жестокой расправы парня над 16-летней девушкой Видео

Реклама
12:35

Кэтрин Винник в Украине сходила в Пласт, к которому принадлежит с детства

12:28

По США пронесся самый страшный ураган в истории: жуткие кадры показали из космоса

12:20

Четыре привычки, которые эффективно снижают риск рака и сердечных болезней Видео

12:19

"Собирают мертвую лопатами": на Херсонщине в лимане случился массовый мор рыбы

12:05

Удар по Украине в ЕСПЧ: у Лаврова рассказали о "крайней мере" с иском РФ

12:01

Как отсутствие рыбы влияет на организм: врачи рассказали, что значит есть мало рыбы Видео

11:49

Любовный гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: ревность бывших, вранье или тайный роман Видео

11:49

В Киеве на Борщаговке люди пожарили шашлык прямо на балконе Видео

11:38

Место Осадчей в Светской жизни передали финалистке Танців з зірками

11:22

Укравтодор привлек $376 млн кредита для финансирования проектов "Большой стройки"

11:05

Парень убежал, пока его девушку разрывали клыками: 20-летнюю студентку загрызли собаки

10:53

Рост цен на газ в сентябре: поставщик "последней надежды" повысил тариф Видео

10:52

Зеленский вылетает прямо сейчас: в ОП подтвердили перенос саммита президентов Украины и США Видео

10:50

СТБ больше не занимается организацией Евровидения для Украины

10:32

Кофе может быть опасен для мозга: названы главные 4 ошибки Видео

10:24

Подошел из-за угла и пырнул ножом: на Житомирщине в сквере зверски зарезали женщину

10:23

В Киеве пассажирку заставили заплатить штраф на личную карточку контроллера

10:15

Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра Видео

10:12

Ведущая Нового канала произвела фурор шикарными формами в провокационной позе

10:00

Лариса Ницой: Люди проявляются при мне – становятся либо настоящими украинцами, либо явными сепарами

Реклама
09:51

Снижает давление за два часа: врачи назвали специю Видео

09:51

Потоп в Киеве после мощного ливня: затопленную станцию метро спасали швабрами Видео

09:41

"По зданию трещины, а во дворе 15 собак": появились фото дома в Черкассах, где жил ребенок Андрюша

09:35

Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности Видео

09:30

Был ранен в бою под Луганском, 7 лет боролся за жизнь: умер Герой Украины Александр Петраковский

09:18

Пьяный 19-летний водитель без прав влетел в такси на Львовщине: трое погибших и много пострадавших Видео

09:01

Гороскоп на 30 августа для всех знаков Зодиака: убытки, заманчивое предложение и подсказки интуиции Видео

08:57

Украинцам грозит выселение и продажа квартир: что нужно знать о долгах по коммуналке Видео

08:19

Коронавирус в Украине 30 августа: за сутки выявлено 749 новых больных

08:07

Первые заморозки ударят в сентябре: синоптик рассказал, каким областям не повезет Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять