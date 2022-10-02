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Ворвется бабье лето: украинцев удивили прогнозом и назвали сроки резкого потепления

2 октября 2022, 03:30

Существует высокая вероятность антициклональной погоды, не исключил Виталий Постригань.

жара, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

В Украине с четверга, 6 октября, на синоптической карте наметятся положительные изменения, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как прогнозирует он в своем Facebook, на фоне роста атмосферного давления погода стабилизируется, потеплеет на 3-4º.

Синоптик не исключил, что в эти дни можно ждать прихода долгожданного "бабьего лета".

"То есть существует высокая вероятность антициклональной погоды, а следовательно, 6-10 октября природа может подарить несколько погожих дней "бабьего лета", которого были лишены в сентябре", - пишет он.

"Настоящая золотая осень", - добавил Постригань.

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Напомним, ранее завотделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова прокомментировала заявление директора Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды о том, что в обозримом будущем в Украине могут "исчезнуть" зимы.

Как подчеркнула она, зимы в Украине будут всегда и никакое глобальное потепление на это не сможет повлиять.

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