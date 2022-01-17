Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолодания

В ночь на 30 января ощутимый холод накроет северные области Украины.
В Украине холодная погода прогнозируется еще до конца второго месяца зимы.
Ощутимое похолодание ожидается в самом конце января. Такой прогноз публикует радар погоды Ventusky.
Судя по обнародованным данным, в Украине температура воздуха может опускаться ниже 20 градусов мороза.
Когда ждать резкого похолодания
Вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в последних числах января.
В ночь на 30 января холод накроет северные области Украины.
На крайнем севере Черниговской области прогнозируется до -22º.
Холод также накроет Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Сумскую области.
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Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.
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