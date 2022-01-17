УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолодания

17 января 2022, 05:02
Прослушать новость
Остановить

В ночь на 30 января ощутимый холод накроет северные области Украины.

мороз, снег, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В Украине холодная погода прогнозируется еще до конца второго месяца зимы.

Ощутимое похолодание ожидается в самом конце января. Такой прогноз публикует радар погоды Ventusky.

Судя по обнародованным данным, в Украине температура воздуха может опускаться ниже 20 градусов мороза.

Когда ждать резкого похолодания

Вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в последних числах января.

В ночь на 30 января холод накроет северные области Украины.

Реклама

На крайнем севере Черниговской области прогнозируется до -22º.

Холод также накроет Житомирскую, Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и Сумскую области.

Читайте такжеУкраину заморозит до -24°: когда и где врежет дубак

Напомним, ранее сообщалось о том, что по прогнозу нынешняя зима в Украине будет на 2-3 градуса теплее обычного, а в феврале вообще может прийти весна.

Читайте еще:

viber
прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолодания». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сбываются все мечты: самые большие счастливчики по гороскопу - топ-5 знаков зодиакаСбываются все мечты: самые большие счастливчики по гороскопу - топ-5 знаков зодиака Какой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициологаКакой напиток поможет восстановить кишечник - ответ нутрициолога Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречатьКитайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины"Настя Каменских показала свой сочный "персик" в леопардовом бикини: "Лучший попец Украины" Доставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платитьДоставка газа: украинцам объяснили, как снизить платежки и можно ли не платить
05:28

Самые вкусные пирожки с яйцом и зеленым луком: готовить всего 10 минут

05:02

Врежет до -22º: украинцы узнали ледяной прогноз с датами резкого похолоданияВидео

04:47

Нутрициолог назвала натуральный напиток, который заряжает энергией лучше кофеВидео

04:19

Королева комнатных растений: как заставить бегонию цвести в домашних условияхВидео

03:54

Медик призвала отказаться от белого хлеба: в чем его страшная опасностьВидео

Реклама
03:15

Два самых модных цвета в интерьере в 2022 году: они сделают дом уникально красивымФотоВидео

02:45

Украинцам перекрывают газ: кого "наказывают" и в чем причинаВидео

02:16

Крещение-2022: кому категорически нельзя окунаться в прорубь и как не заболеть

01:45

Взлетели цены на водку, пиво и вино: новая стоимость бутылки алкоголяВидео

01:17

"Я состою из манго": Злата Огневич в бикини раздвинула ноги и показала фанатам свои татуировкиФото

00:51

Приметы на 17 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на сегодня, 17 января 2022: Близнецам – обман, Львам – расставание, Скорпионам – сплетниВидео

16 января, воскресенье
23:55

Комаровский поведал, с какими признаками ОРВИ нужно немедленно бежать к врачу

23:25

Украинец обратился к НАТО: предлагает забрать его землю под военную базу

23:10

В Кременчуге микроавтобус влетел в АЗС, вспыхнул пожар

22:57

Россия вызвала кризис и должна проявить гибкость - СтолтенбергВидео

22:25

Дания выделила Украине 22 млн евро: на что будут потрачены деньги

22:03

Приметы на Крещение Господне 19 января: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

22:02

Угроза вторжения РФ: Канада рекомендует своим гражданам не ехать в УкраинуВидео

21:54

В Черновцах в жилом доме взорвался газ, жителей эвакуируют

Реклама
21:26

Атака хакеров: у Байдена грозят ответкой, если подтвердится причастность РФВидео

21:21

В Италии скончался легендарный основатель дома моды

20:50

Порошенко признался, какие "сигналы" получал перед возвращением в УкраинуВидео

20:49

Весна уже в феврале: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимыВидео

20:30

Андрей Шевченко, прощай: в Польше опровергли информацию о переговорах с тренеромВидео

20:03

Россия намекала на размещении ядерных ракет возле США - NYT

19:27

Резкий скачок цен: в Украине рекордно подорожало сливочное маслоВидео

19:27

Черная неделя Владим Владимирычамнение

19:01

Ирина Билык снялась в байкерском наряде на мотоцикле

18:42

Порошенко анонсировал возвращение в Украину и оценил вероятность арестаВидео

18:20

"Не можем больше терпеть". в Кремле заявили о "вторжении" НАТО в Украину

18:14

В Киеве мыши и тараканы атаковали десятки квартирВидео

17:56

Угроза "кровавой войны": Кулеба требует от РФ доказательств отсутствия планов агрессииВидео

17:37

Бросилась с моста на лед: подросток пыталась совершить суицидВидео

17:32

Monobank закрывает счета: кому отказывают в обслуживании и почему

17:02

"Я в деле - и со мною нож": рецензия на фильм "Крик"Видео

16:59

На Донбассе обнаружено около 300 единиц военной техники боевиков: опубликована карта расположенияВидео

16:55

Взлет тарифов на коммуналку: украинцы узнали о новом росте ценВидео

16:47

Магниты бедности: какие вещи нельзя покупать и приносить в домВидео

16:38

Стало известно, где украинские заробитчане получают самую большую зарплатуВидео

Реклама
16:09

Голодная кутья на Крещение: самый простой и быстрый рецептВидео

16:01

Чего не переживет Путинмнение

15:56

Кулеба потроллил Путина: "пусть посмотрит в зеркало" и поймет, почему соседи РФ хотят в НАТОВидео

15:30

"Мастер нагнетать страхи": Кулеба откровенно высказался о ПутинеВидео

15:28

Россия стоит за мощной атакой на сайты органов власти Украины - МинцифрыВидео

15:19

Почти 70 гривен за пачку: в Украине взлетели цены на сигаретыВидео

15:00

Вторжение России: посол Украины попросил главу МИД Германии срочно предоставить оружиеВидео

14:57

Продуктовые талоны могут получить 18 млн украинцев – экспертВидео

14:54

В Запорожье преподаватель оскандалился и домогался студентокВидео

14:44

Страшные пытки: под Запорожьем подростка раздели и заставляли есть зажженные сигареты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять