Назван лучший ужастик 2020 года — СМИ

Кульминация Frictional Games: что говорят в первых обзорах Amnesia: Rebirth.
Сегодня был снят запрет на публикацию онлайновых обзоров ужастика Amnesia: Rebirth, третьей части хоррор-франшизы, который был создан силами шведской студии Frictional Games.
После публикации 16 обзоров средний балл игры равняется 84/100 по данным Metacritic. На данный момент это самый высокооцененный проект в жанре ужасов, выпущенных в этом году, вне зависимости от платформы.
Игру хвалят за потрясающую атмосферу, необычный визуальный стиль и отлично переданное чувство одиночества и изоляции. Отмечается и появление просторных локаций с возможностью их исследовать.
Обозревателям понравилось и повествование с интересными происшествиями и эмоциональными моментами. Как известно, сюжет был одним из слабых мест предыдущих частей серии.
Что касается недостатков, то рецензенты обращают внимание на устаревшую графику и местами тривиальные головоломки.
Amnesia: Rebirth поступит в продажу уже завтра. Игру можно будет купить как на консоли Playstation 4, так и на ПК.
В PS Store игра будет стоить 929 гривен.