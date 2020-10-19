Назван лучший ужастик 2020 года — СМИ

Amnesia: Rebirth / Frictional Games

Сегодня был снят запрет на публикацию онлайновых обзоров ужастика Amnesia: Rebirth, третьей части хоррор-франшизы, который был создан силами шведской студии Frictional Games.

После публикации 16 обзоров средний балл игры равняется 84/100 по данным Metacritic. На данный момент это самый высокооцененный проект в жанре ужасов, выпущенных в этом году, вне зависимости от платформы.

Amnesia: Rebirth / Metacritic

Игру хвалят за потрясающую атмосферу, необычный визуальный стиль и отлично переданное чувство одиночества и изоляции. Отмечается и появление просторных локаций с возможностью их исследовать.

Обозревателям понравилось и повествование с интересными происшествиями и эмоциональными моментами. Как известно, сюжет был одним из слабых мест предыдущих частей серии.

Что касается недостатков, то рецензенты обращают внимание на устаревшую графику и местами тривиальные головоломки.

Amnesia: Rebirth поступит в продажу уже завтра. Игру можно будет купить как на консоли Playstation 4, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 929 гривен.