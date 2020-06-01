Протесты в США: Sony перенесла презентацию PlayStation 5

Sony перенесла презентацию PlayStation 5/ IXBT

В США корпорация Sony перенесла официальную презентацию новейшей игровой консоли PlayStation 5 ‒ по причине протестов и митингов, возникших после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца.

О переносе мероприятия, которое изначально должно было пройти 4 июня 2020 года, объявили на официальной странице PlayStation в сервисе Twitter.

"Мы решили отложить мероприятие PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Хотя мы понимаем, что игроки по всему миру хотят увидеть игры для PS5, мы считаем, что сейчас не время для торжеств. Мы хотим сделать шаг назад и дать шанс быть услышанными более важным голосам", ‒ говорится в тексте

Как считают эксперты, новую дату для часовой презентации PlayStation 5, которая будет посвящена играм из стартовой линейки консоли, в Sony сообщат позже. При этом корпорация успела начать рекламную кампанию презентации — в Сети, к примеру, есть видеозаписи промо-ролика презентации с американского телеканала ESPN.

Напомним, в США стартовали широкомасштабные протесты после того, как жестокое задержание афроамериканца Джорджа Флойда привело к его смерти. Для их утихомиривания властям 21 из 50 штатов пришлось вызвать войска Национальной гвардии.