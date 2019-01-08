В ЛНР обвинили украинских военных в покушении на гуся

В ЛНР уверяют, что украинские граждане пожаловались им на гибель гуся / Фото: uapress.info

Боевики из Министерства иностранных дел ЛНР обнародовали официальное заявление, в котором заявили, что в Станично-Луганском районе пуля из оружия солдат ВСУ убила гуся, чудом оставив в живых его хозяина.

В так называемом МВД ЛНР сообщили, что на горячую линию поступило много сообщений от жителей села Дмитровка Станично-Луганского района, которое находится под контролем ВСУ.

"По информации граждан, в районе их населенного пункта оборудован учебный полигон 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. И круглосуточная стрельба на нем создала невыносимые условия жизни в селе", - говорится в сообщении.

Боевики заявили, что местные жители якобы жалуются на пули, которые летают над дворами. И заверили, что в канун новогодних праздников таким образом убило гуся, а его хозяин, который стоял рядом, не пострадал.

В ЛНР утверждают, что таких жалоб от жителей населенного пункта, подконтрольного ВСУ, получили очень много. И пригрозили внести данные факты "в Книгу учета происшествий и преступлений МВД ЛНР", а также назначить проверки. В чем они будут заключаться, представители боевиков не уточнили.

Напомним, российский блогер Борис Рожин опубликовал фото населенного пункта Чернухино Луганской области, который был оккупирован в 2015 году боевиками ЛНР.