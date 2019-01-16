Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч

Министр уверен, что украинские поезда будут ездить быстрее / Фото: Facebook/Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские поезда должны курсировать со скоростью 200 км/час.

"Средняя скорость пассажирского поезда в Украине 80 км/ч – никуда не годится. Грузового – 40 км/ч – позавчерашний день. Нам надо ориентироваться на скорость минимум 200 км/ч для пассажирского сообщения", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

Министр заявил, что по вопросу увеличения скорости украинской железной дороги уже прошли переговоры с Еврокомиссией.

"Первое, что мы сделаем… это подготовка технико-экономического обоснования, полностью документации для евроколеи, которая соединит Львов, Киев и Одессу, на которой мы должны достигать скорости 200 км/ч. Да, это долгий проект, но его надо начинать", - отметил Омелян.

Как ранее сообщалось, Украина планирует построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway.