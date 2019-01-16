Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч

16 января 2019, 01:15

Чиновник заявил, что железная дорога функционирует в Украине слишком медленно.

Омелян
Министр уверен, что украинские поезда будут ездить быстрее / Фото: Facebook/Владимир Омелян

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские поезда должны курсировать со скоростью 200 км/час.

"Средняя скорость пассажирского поезда в Украине 80 км/ч – никуда не годится. Грузового – 40 км/ч – позавчерашний день. Нам надо ориентироваться на скорость минимум 200 км/ч для пассажирского сообщения", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

Министр заявил, что по вопросу увеличения скорости украинской железной дороги уже прошли переговоры с Еврокомиссией.

"Первое, что мы сделаем… это подготовка технико-экономического обоснования, полностью документации для евроколеи, которая соединит Львов, Киев и Одессу, на которой мы должны достигать скорости 200 км/ч. Да, это долгий проект, но его надо начинать", - отметил Омелян.

Как ранее сообщалось, Украина планирует построить скоростной транспортный коридор между Черным морем и Балтикой - Go Highway.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
пассажирские поезда Владимир Омелян министр инфраструктуры Украины скорость движения Министерство инфраструктуры
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
01:15
Омелян намерен разгонять украинские поезда до 200 км/ч
00:51
В Британии потерпело провал соглашение Мэй по Brexit
00:28
Путин озвучил свою версию автокефалии украинской церкви
00:02
"Я с тобой": мать военнопленного моряка в российском суде обняла сына Видео
15 января, вторник
23:35
"Танец эротических мыслей": В Сеть "залили" серию вычурных фото обнаженных моделей Фото
23:17
Сбежавшую в Россию украинскую журналистку Бойко депортируют на родину
22:53
"Никогда не прощу": мать Питта решительно настроена против Джоли
22:25
Захарченко жив? Украинский кинорежиссер поставил под сомнение видео покушения на главаря ДНР Видео
22:21
Изврат и соблазн: Фотограф показал эротические съемки моделей в изысканных позах Фото
22:02
У Зеленского озвучили топ-5 наиболее волнующих украинцев проблем
21:58
Украинского хакера обвили во взломе Комиссии по ценным бумагам США Видео
21:24
"Думала, это х*хлы на нас напали": россияне рассказали об эмоциях после взрыва дома в Шахтах
21:00
В Раде призвали США и ЕС обложить Россию "азовскими" санкциями
20:41
Алина Гросу Фото Видео досье
20:29
Жителям Харькова вручили открытки от Порошенко и Кернеса с изображением Ленина
20:01
Настоятель Киево-Печерской лавры похвастался смертельным проклятием Видео
19:27
"Не соответствует ценностям учреждения": В Парижской опере объяснили причины увольнения Полунина Видео
19:23
Онлайн-буллинг: под Киевом школьники пытались продать сверстника Видео
18:59
"Пешки в политической игре": США потребовали от РФ освободить пленных украинских моряков Видео
18:52
В США вспыхнул скандал из-за фотосессии ребенка-трансвестита Фото
18:40
Брексит как урок Украине и украинцам мнение Видео
18:38
Центризбирком официально зарегистрировал еще троих кандидатов в президенты Видео
18:27
Александр Зинченко объяснил, почему отказал российскому суперклубу Видео
17:46
Авиация, береговая охрана и мины: экс-командующий ВМС рассказал о защите от угрозы с моря Видео
17:18
Савченко рассказала, кто мешает ей стать кандидатом на президентских выборах
16:59
"Власть не знает, что ищет": в Киево-Печерской лавре ответили на обвинения в пропаже икон Видео
16:40
Международное расследование катастрофы MH17 выходит на финальную стадию - Сторожук
16:29
Стало известно, когда на "Антонове" снова начнут делать самолеты "Руслан"
16:27
Украина обвинила Газпром в срыве трехсторонних консультаций по газу Видео
16:24
"И Надя новую грудь сделала": Дорофеева озадачила фанатов своим декольте
16:01
Психолог рассказал, какие проблемы чаще всего заедают люди Видео
15:54
Носки "в какашки": скандальный нардеп Лещенко появился в Раде в странном наряде
15:52
Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев Видео
15:47
В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе Видео
15:45
России нужна в Украине власть предателей и коллаборантов - нардеп выборы
15:38
"Пройдет помпезно": СМИ назвали дату выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты Видео
15:20
Очень горячо: экс-подруга Ди Каприо показала пикантное селфи
15:20
Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса Видео
15:13
Суд в Москве вынес решение по пленным украинским морякам Видео
15:12
Глава Евросовета призвал "остановить ненависть" после убийства мэра Гданьска
15:08
В Дании арестовали четверых украинцев – МИД
14:51
Светлана Лобода без макияжа встревожила фанатов изнеможенным видом
14:46
У Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ
14:30
Военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста Видео
14:17
В Кабмине анонсировали новое повышение цены на газ для населения Видео
14:16
Алла Пугачева едва не задохнулась на сьемках шоу Видео
13:50
Рева похвастался, насколько за год выросла средняя зарплата украинцев Видео
13:25
"Слава Украине!": в Москве начался суд над пленными украинскими моряками Видео
12:58
Задержан подозреваемый в поджоге на территории Киево-Печерской лавры Видео
12:38
Суд Таиланда вынес приговор Насте Рыбке и Алексу Лесли
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять