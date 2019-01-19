"Снег, дождь, гололедица": к Украине приблизится циклон — синоптик

К Украине приблизится циклон, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 20 января, к Украине приблизится циклон с юга, поэтому в западных областях (кроме Волынской и Ровенской), на Виннитчине, Черкасчине, а вечером и на Киевщине будет снег.

В воскресенье в Одесской области возможен мокрый снег, а местами — даже дождь, написала эксперт в Facebook.

По данным эксперта, 20 января в Украине температура воздуха снизится, в связи с чем усилится гололедица.

"...Завтра днем температура воздуха составит -3…-8 градусов... На Западе ночью будет -4…-9 градусов, днем -1…-5 градусов, на Закарпатье 0…+3 градуса. На юге ночью -1…-6 градусов, днем от 2 мороза до 2 тепла", — отметила Диденко.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 20 января ночью температура составит -10… -12, а днем -3…-5 градусов, во второй половине дня возможен небольшой снег.