"Погодные качели": синоптики предупредили о серьезном изменении погоды в Киеве

В Киеве во вторник серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / regrus.ru

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник, 28 января, в Киеве днем максимальная температура составит -2, а во вторник, 29 числа, — +3 градуса.

В понедельник в столице ожидается снег, а во вторник — мокрый снег, сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, 28 января в городе ночью будет -10…-12, а днем — -2…-4. Ночью осадки не прогнозируются, днем возможен снег.

В Киеве во вторник серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики / Скриншот с meteo.gov.ua

Во вторник ночная температура прогнозируется -3…-5, а дневная — +1…+3. Днем и ночью ожидаются осадки. Синоптики отметили, что в Киеве 28-29 января ветер будет юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве во вторник серьезно изменится погода, спрогнозировали синоптики

Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что 27 января Украину опять накроет очередной циклон, будут осадки и сильный ветер. По ее данным, 26-27 числа ожидается потепление.