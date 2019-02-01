В Днепре со скандалом закрывают волонтерский пункт при госпитале

1 февраля 2019, 21:02

Между администрацией учебного учреждения и гражданскими активистами произошел конфликт.

В госпитале не хотят видеть волонтеров и слышать критику / Фото: Радио Свобода

В военном госпитале в Днепре, где проходят курс лечения и реабилитации раненые на Донбассе украинские военнослужащие, будет закрыт волонтерский пункт.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на данные волонтеров, причиной послужил конфликт между администрацией медучреждения и гражданскими активистами.

Разногласия начались из-за того, что волонтеры много и активно критиковали бытовые условия госпиталя на своих страницах в социальных сетях. Активисты писали о плесени и плохих бытовых условиях в палатах, а также отсутствии функциональных душевых для больных, которые ранее уже ремонтировались за счет средств, собранных волонтерами.

"Нам стали препятствовать помогать госпиталя и раненым. Так, мы не является общественным объединением. Процесс создания общественного объединения волонтеров был приостановлен. Мы передали руководству госпиталя паспортные данные всех девушек, которые ходят на дежурство, но пропуска им не были предоставлены. Мы поняли, что никакой договор с нами не будет заключен, потому что мы мешаем. Ведь мы контролируем – что приносится в госпиталь, как лечат наших ребят, контролируем, как берегут то, что сделали благотворители. После того, как я обо всем я рассказала в соцсетях, начался конфликт, сразу вспомнили, что у волонтеров нет никаких оснований находиться на территории", - жалуется активистка Александра Каладжиева.

Руководство госпиталя инцидент комментировать отказывается. Сообщается лишь, что волонтеров обязали подтвердить свое присутствие в госпитале документально, заключив договор об аренде помещения.

Как известно, волонтерский пункт при госпитале в Днепре существует на протяжении четырех лет. Активисты занимались сбором помощи бойцам и располагали в помещении отдельной комнатой.

Напомним, благотворительный фонд "Повернись живим" получил от пожилой женщины из Западной Украины десять тысяч долларов, которые она просила передать на помощь украинской армии.

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