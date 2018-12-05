День волонтера-2018: поздравление волонтерам на словах и в открытках

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с праздником.
5 декабря отмечается Международный день волонтера. Причем в Украине праздник, по сути, продлится два дня, так как уже на следующий день, 6 декабря, празднуется День Вооруженных сил Украины.
Мир официально чтит волонтеров в начале декабря с 1985 года.
Что касается Украины, то у нас волонтерское движение берет начало в 1990-х годах. На официальном уровне – соответствующим постановлением Кабмина – их движение было признано 10 декабря 2003 года.
Трудно переоценить роль волонтеров в помощи украинским военнослужащим на Донбассе, а также переселенцам и жертвам войны на востоке страны. Они занимаются поставками, в том числе медикаментов, одежды и обуви солдатам, помогают армии с продуктами, техникой (включая автомобильную) и ее ремонтом.
Причем ребята-волонтеры не только на деле, но и словами поддерживают наших бойцов: пишут посты в соцсетях о состоянии дел бойцов, организовывают социальные акции и проводят другие инициативы.
Впрочем, помогают волонтеры и в решении абсолютно мирных вопросов. Причем не только людям, но и животным.
Лучшим подарком на День волонтера хотя бы проявление заботы о том, кому это нужно, небольшой благотворительный взнос, и, конечно, теплые красивые слова о волонтерах.
Пожелания волонтерам в прозе
Сегодня я хочу сказать тебе спасибо за тот вклад в развитие нашего общества, который ты сделал. Спасибо за твое стремление сделать мир лучше и добрее. С праздником тебя, волонтер!
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Дорогие добровольцы! Друзья!!! Примите от нас самые сердечные поздравления с вашим праздником. Выражаем вам слова благодарности от своего имени и от имени каждого человека за ваш бескорыстный труд во благо процветания добра и мира на земле, за искреннюю помощь тем, кто в ней нуждается.
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И пусть говорят, что современный мир жесток и все в нем измеряется деньгами, опровержением этому выступают добровольцы, способные на бескорыстную помощь! С праздником вас, дорогие вы наши, с Днем волонтера!
Красивые стихи о волонтерах
Пусть живут волонтеры во имя
Развития нашего мира,
Пусть помогают они
Экономику спасти,
Как младенца хранит мать,
Так они людям всегда
Будут рады помогать,
Охранять, оберегать!
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В день всемирный волонтеров
Сердцем хочется сказать:
При твоей работе надо
Чаще, милый, отдыхать.
На дворе денек столь зимний
Вот возможность для тебя -
Так давай отметим вместе
Этот праздник декабря.
Пожелать хочу я чаще
С тобой время проводить.
Пыл к твоей работе надо
Может чем-то охладить?
Средство я найду столь быстро-
Не успеешь ты моргнуть.
Сможешь ты в моих объятьях
Сладким сном всегда заснуть.
***
Добровольцы- люди непростые.
Бескорыстность- это их конек.
Души и сердца их золотые.
Кто еще, скажите, так бы смог?
Праздник их сегодня. Это значит,
Поздравлений будет им- не счесть.
Радости вам, счастья и удачи!
Будьте таковыми, как вы есть!
***
Спешишь на помощь безвозмездно,
И не считаешь, что герой!
Ты хочешь быть всегда полезным –
Тебе подходит эта роль!
Так пусть тебя оберегает
Твой Ангел добрый до тех пор,
Пока звезда твоя сияет!
Твой День сегодня, волонтер!