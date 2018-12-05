День волонтера-2018: поздравление волонтерам на словах и в открытках

5 декабря 2018, 07:13

Главред собрал лучшие идеи поздравлений с праздником.

  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников
  • Открытки с Днем волонтера Фото из открытых источников

5 декабря отмечается Международный день волонтера. Причем в Украине праздник, по сути, продлится два дня, так как уже на следующий день, 6 декабря, празднуется День Вооруженных сил Украины.

Мир официально чтит волонтеров в начале декабря с 1985 года.

Что касается Украины, то у нас волонтерское движение берет начало в 1990-х годах. На официальном уровне – соответствующим постановлением Кабмина – их движение было признано 10 декабря 2003 года.

Трудно переоценить роль волонтеров в помощи украинским военнослужащим на Донбассе, а также переселенцам и жертвам войны на востоке страны. Они занимаются поставками, в том числе медикаментов, одежды и обуви солдатам, помогают армии с продуктами, техникой (включая автомобильную) и ее ремонтом.

Причем ребята-волонтеры не только на деле, но и словами поддерживают наших бойцов: пишут посты в соцсетях о состоянии дел бойцов, организовывают социальные акции и проводят другие инициативы.

Впрочем, помогают волонтеры и в решении абсолютно мирных вопросов. Причем не только людям, но и животным.

Лучшим подарком на День волонтера хотя бы проявление заботы о том, кому это нужно, небольшой благотворительный взнос, и, конечно, теплые красивые слова о волонтерах.

Пожелания волонтерам в прозе

Сегодня я хочу сказать тебе спасибо за тот вклад в развитие нашего общества, который ты сделал. Спасибо за твое стремление сделать мир лучше и добрее. С праздником тебя, волонтер!

***

Дорогие добровольцы! Друзья!!! Примите от нас самые сердечные поздравления с вашим праздником. Выражаем вам слова благодарности от своего имени и от имени каждого человека за ваш бескорыстный труд во благо процветания добра и мира на земле, за искреннюю помощь тем, кто в ней нуждается.

***

И пусть говорят, что современный мир жесток и все в нем измеряется деньгами, опровержением этому выступают добровольцы, способные на бескорыстную помощь! С праздником вас, дорогие вы наши, с Днем волонтера!

Красивые стихи о волонтерах

Пусть живут волонтеры во имя

Развития нашего мира,

Пусть помогают они

Экономику спасти,

Как младенца хранит мать,

Так они людям всегда

Будут рады помогать,

Охранять, оберегать!

***

В день всемирный волонтеров

Сердцем хочется сказать:

При твоей работе надо

Чаще, милый, отдыхать.

На дворе денек столь зимний

Вот возможность для тебя -

Так давай отметим вместе

Этот праздник декабря.

Пожелать хочу я чаще

С тобой время проводить.

Пыл к твоей работе надо

Может чем-то охладить?

Средство я найду столь быстро-

Не успеешь ты моргнуть.

Сможешь ты в моих объятьях

Сладким сном всегда заснуть.

***

Добровольцы- люди непростые.

Бескорыстность- это их конек.

Души и сердца их золотые.

Кто еще, скажите, так бы смог?

Праздник их сегодня. Это значит,

Поздравлений будет им- не счесть.

Радости вам, счастья и удачи!

Будьте таковыми, как вы есть!

***

Спешишь на помощь безвозмездно,

И не считаешь, что герой!

Ты хочешь быть всегда полезным –

Тебе подходит эта роль!

Так пусть тебя оберегает

Твой Ангел добрый до тех пор,

Пока звезда твоя сияет!

Твой День сегодня, волонтер!

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