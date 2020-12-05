Спасибо волонтерам: поздравления с Днем волонтера – картинки и тексты

С Днем волонтера поздравления в прозе своими словами, трогательные и прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки на День волонтера – собрал Главред.
С Днем волонтера поздравления принято дарить 5 декабря. Международный день волонтера 2020 Украина отмечает в субботу.
Этот праздник уютно расположился между большим церковным праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы (который призван напомнить всем христианам про милосердие) – и праздником мужества и отваги, ведь 6 декабря дарят поздравления с Днем Вооруженных сил Украины.
Официально волонтерское движение в Украине признано 10 декабря 2003 года – хотя история этого движения берет истоки еще с 20-х годов XX века в послевоенной Франции. Само слово волонтер в переводе с английского значит добровольный помощник.
Волонтеры в Украине – первые помощники добровольцев на фронте. Многие из них и сами стали добровольцами на Донбассе.
С Днем волонтера поздравления в прозе своими словами, трогательные и прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки на День волонтера – собрал Главред на праздник 5 декабря.
Привітання з Днем волонтера українською мовою
День волонтера – поздравления в прозе, стихи и смс
Благодарность волонтерам в прозе:
С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтоб за ваши чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия.
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День волонтера – поздравления в прозе:
Хочу сказать тебе огромное спасибо просто за то, что ты есть в моей жизни, за то, что с каждым прожитым нами днем ты делаешь ее удивительней, ярче и интересней. Таких, как ты, практически нет, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивого, доброго, понимающего и чуткого человека. Спасибо тебе за твою помощь. Спасибо за терпение и поддержку в самые трудные минуты.
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Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником вас! Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Счастья вам, процветания, жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера!
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Огромное спасибо вам за все, волонтеры! Я искренне хочу пожелать вам огромного счастья, мира и добра за вашу чуткость, за вашу отзывчивость, за ваше понимание. Дай Бог вам здоровья, искренней и взаимной любви в жизни, света радости и удачи.
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Официальное поздравление с Днем волонтера:
Мы поздравляем всех волонтёров и благодарим их за то, что однажды они решились на этот шаг. Быть волонтёром очень непросто, но чем больше души ты вкладываешь в то, что делаешь, тем сильнее отдача. Волонтерство помогает раскрыть в самом себе те таланты, которые больше нигде не реализовать, будь то приобретенное умение варить мыло, раскрытый талант клоуна или певца, возможность превратиться в учителя физики или развить свои лидерские и организаторские качества. Для нас волонтёр — это синоним счастливого человека. Мы поздравляем вас с праздником, наши счастливые друзья, и говорим вам спасибо!
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Стихи про добровольцев и волонтеров:
Спасибо вам за добрые дела,
Ведь вы по доброй воле их творите!
Желаю, чтоб дорога вас вела
К множеству прекраснейших открытий,
А также к новым целям и мечтам,
Которые лишь благо принесут!
Здоровья, много сил желаю вам,
Пускай вас всех всегда успехи ждут!
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Спешишь на помощь безвозмездно,
И не считаешь, что герой!
Ты хочешь быть всегда полезным –
Тебе подходит эта роль!
Так пусть тебя оберегает
Твой Ангел добрый до тех пор,
Пока звезда твоя сияет!
Твой день сегодня, волонтер!
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В день всемирный волонтеров
Сердцем хочется сказать -
При твоей работе надо
Чаще, милый, отдыхать.
На дворе денек столь зимний
Вот возможность для тебя -
Так давай отметим вместе
Этот праздник декабря.
Пожелать хочу я чаще
С тобой время проводить.
Пыл к твоей работе надо
Может чем-то охладить?
Средство я найду столь быстро-
Не успеешь ты моргнуть.
Сможешь ты в моих объятьях
Сладким сном всегда заснуть.
***
Желаю добрые дела приумножать,
Ведь в нашей жизни — это главное задание!
Волонтером в мире каждый может стать,
Было бы на это лишь желание!