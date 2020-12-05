УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

Спасибо волонтерам: поздравления с Днем волонтера – картинки и тексты

5 декабря 2020, 00:19

С Днем волонтера поздравления в прозе своими словами, трогательные и прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки на День волонтера – собрал Главред.

День волонтера - поздравления в прозе, стихи про волонтеров, открытки
День волонтера - поздравления в прозе, стихи про волонтеров, открытки

С Днем волонтера поздравления принято дарить 5 декабря. Международный день волонтера 2020 Украина отмечает в субботу.

Этот праздник уютно расположился между большим церковным праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы (который призван напомнить всем христианам про милосердие) – и праздником мужества и отваги, ведь 6 декабря дарят поздравления с Днем Вооруженных сил Украины.

Официально волонтерское движение в Украине признано 10 декабря 2003 года – хотя история этого движения берет истоки еще с 20-х годов XX века в послевоенной Франции. Само слово волонтер в переводе с английского значит добровольный помощник.

Волонтеры в Украине – первые помощники добровольцев на фронте. Многие из них и сами стали добровольцами на Донбассе.

С Днем волонтера поздравления в прозе своими словами, трогательные и прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки на День волонтера – собрал Главред на праздник 5 декабря.

Привітання з Днем волонтера українською мовою

День волонтера – поздравления в прозе, стихи и смс

Благодарность волонтерам в прозе:

С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтоб за ваши чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия.

день волонтера открытки GIF открытки анимация скачать бесплатно

***

День волонтера – поздравления в прозе:

Хочу сказать тебе огромное спасибо просто за то, что ты есть в моей жизни, за то, что с каждым прожитым нами днем ты делаешь ее удивительней, ярче и интересней. Таких, как ты, практически нет, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивого, доброго, понимающего и чуткого человека. Спасибо тебе за твою помощь. Спасибо за терпение и поддержку в самые трудные минуты.

***

Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником вас! Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Счастья вам, процветания, жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера!

***

Огромное спасибо вам за все, волонтеры! Я искренне хочу пожелать вам огромного счастья, мира и добра за вашу чуткость, за вашу отзывчивость, за ваше понимание. Дай Бог вам здоровья, искренней и взаимной любви в жизни, света радости и удачи.

***

Официальное поздравление с Днем волонтера:

Мы поздравляем всех волонтёров и благодарим их за то, что однажды они решились на этот шаг. Быть волонтёром очень непросто, но чем больше души ты вкладываешь в то, что делаешь, тем сильнее отдача. Волонтерство помогает раскрыть в самом себе те таланты, которые больше нигде не реализовать, будь то приобретенное умение варить мыло, раскрытый талант клоуна или певца, возможность превратиться в учителя физики или развить свои лидерские и организаторские качества. Для нас волонтёр — это синоним счастливого человека. Мы поздравляем вас с праздником, наши счастливые друзья, и говорим вам спасибо!

день волонтера открытки GIF открытки анимация скачать бесплатно

***

Стихи про добровольцев и волонтеров:

Спасибо вам за добрые дела,

Ведь вы по доброй воле их творите!

Желаю, чтоб дорога вас вела

К множеству прекраснейших открытий,

А также к новым целям и мечтам,

Которые лишь благо принесут!

Здоровья, много сил желаю вам,

Пускай вас всех всегда успехи ждут!

***

Спешишь на помощь безвозмездно,

И не считаешь, что герой!

Ты хочешь быть всегда полезным –

Тебе подходит эта роль!

Так пусть тебя оберегает

Твой Ангел добрый до тех пор,

Пока звезда твоя сияет!

Твой день сегодня, волонтер!

***

В день всемирный волонтеров

Сердцем хочется сказать -

При твоей работе надо

Чаще, милый, отдыхать.

На дворе денек столь зимний

Вот возможность для тебя -

Так давай отметим вместе

Этот праздник декабря.

Пожелать хочу я чаще

С тобой время проводить.

Пыл к твоей работе надо

Может чем-то охладить?

Средство я найду столь быстро-

Не успеешь ты моргнуть.

Сможешь ты в моих объятьях

Сладким сном всегда заснуть.

***

Желаю добрые дела приумножать,

Ведь в нашей жизни — это главное задание!

Волонтером в мире каждый может стать,

Было бы на это лишь желание!

День волонтера – картинки и открытки

День волонтера картинки
День волонтера открытки
открытки с международным днем волонтера
всемирный День волонтера фото картинки
картинки с днем волонтера
праздник открытки День волонтера
Сейчас вы просматриваете новость «Спасибо волонтерам: поздравления с Днем волонтера – картинки и тексты». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Михайлов день 2020: поздравления с Днем святого Михаила на именины и универсальныеМихайлов день 2020: поздравления с Днем святого Михаила на именины и универсальные Открытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновейОткрытки сыну и поздравления своими словами и стихи на День сыновей Поздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки и текстыПоздравления с праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы: картинки и тексты С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихахС Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах Открытки с Дмитриевской родительской субботой и христианские напутствияОткрытки с Дмитриевской родительской субботой и христианские напутствия
Следующий материал

Последние новости

01:26
В РФ рассекретили документы об участии войск НКВД в битве за Москву
00:55
У Тихановской оценили вероятность военного переворота и отстранения Лукашенко от власти Видео
00:27
Астролог спрогнозировал перед Новым годом погодный сюрприз
00:19
Спасибо волонтерам: поздравления с Днем волонтера – картинки и тексты
04 декабря, пятница
23:50
Стало известно, сколько времени еще придется носить маски Видео
Реклама
23:27
Холостячка 1 сезон 7 выпуск 04-12-2020 - кто ушел
23:14
Зеленский дал прогноз по отпускам и закрытию границ Видео
22:57
Коронавирус в Украине рванул вперед: свыше 15 тысяч больных за сутки Видео
22:55
Конфликт в Нагорном Карабахе: в ООН сделали призыв к Азербайджану и Армении Видео
22:37
Bloomberg назвал самых выдающихся людей 2020 года
22:31
В Раде перечислили страны, у которых будут покупать вакцину от COVID-19
22:09
Зеленский сравнил заболеваемость коронавирусом с магазинами ROSHEN Видео
22:09
Гороскоп на 5 декабря для всех: крупная прибыль и прорывная случайность Видео
21:57
Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем
21:53
В ЕС резко отреагировали на принятие Радой закона о лжи в е-декларациях Видео
21:41
США ввели жесткие санкции против чиновников Китая
21:16
"Чистый бандитизм": Комаровский объяснил, как нельзя лечить антибиотиками Видео
21:13
Будет ли снег: синоптик дал прогноз на Новый год и Рождество Видео
21:12
Под Днепром безнаказанно выдают ветеранам медали от Путина Видео
21:06
Названы сроки продления закона об "особом статусе" Донбасса Видео
Реклама
20:46
Полезные тарталетки на десерт – простой рецепт Видео
20:38
В ООН предупредили о катастрофическом 2021 году
20:36
Dragon Age возвращается – датирован показ новой части культовой ролевой серии от BioWare
20:29
В России прояснили вопрос о проблемах с Турцией Видео
20:12
Стала известна дата возвращения Кернеса в Харьков Видео
20:09
Комаровский поведал о самоизоляции после контакта с больным COVID-19
20:08
Стало известно, кто сыграет Снейка в экранизации Metal Gear Solid
19:54
Жесткий карантин в Украине в декабре: Зеленский объяснил ситуацию Видео
19:34
Выяснилось, может ли СOVID-19 переходить в хроническую форму Видео
19:29
В Раде предлагают жестко выбивать долги по коммуналке
19:14
Шесть новых функций, которые добавят в Android этой зимой
19:00
Холостячка 2020 - что было в 7 выпуске 04-12-2020 Видео
18:59
В МИД Украины озвучили новые сроки вступления в НАТО
18:58
Как сохранить мотивацию к работе - 5 способов от психолога
18:51
Стало известно, какие мероприятия в Киеве готовят к Новому году
18:50
Тотальный карантин в Украине: Кабмин объявил важную дату Видео
18:32
Врачи указали на 4 привычки, которые продлевают жизнь на 10 качественных лет Видео
18:26
Врач ошарашил побочными эффектами вакцины от коронавируса
18:19
Иосиф Пригожин откровенно рассказал о разбогатевшем на карантине сыне
18:01
У Зеленского прояснили вопрос посадок в тюрьму за ложь в декларациях Видео
Реклама
17:33
Перезапуск Silent Hill отменяется? Создатель культовой серии хорроров покинул Sony Видео
17:28
Под Одессой суд отменил региональный статус русского языка
17:28
Подорожание под елочку: опубликованы новые газовые тарифы на 2021 год Видео
17:05
До -14: Украину "огреют" морозы – синоптик назвал самую холодную область Видео
16:50
В Верховной Раде назвали главную проблему в ситуации с КСУ Видео
16:37
Playstation 5 Pro уже на подходе? Sony запатентовала консоль с двумя видеокартами
16:33
Ученые узнали, как долго защищает вакцина от коронавируса Moderna Видео
16:30
ГРС встала на сторону владельцев старых вагонов в вопросе их списания - СМИ
16:18
Циклы сна и их влияние на здоровье: как улучшить свой сон Видео
16:09
"Франция избавится от бремени Макрона": Эрдоган вызверился на французского коллегу
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять