Спасибо волонтерам: поздравления с Днем волонтера – картинки и тексты

День волонтера - поздравления в прозе, стихи про волонтеров, открытки

С Днем волонтера поздравления принято дарить 5 декабря. Международный день волонтера 2020 Украина отмечает в субботу.

Этот праздник уютно расположился между большим церковным праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы (который призван напомнить всем христианам про милосердие) – и праздником мужества и отваги, ведь 6 декабря дарят поздравления с Днем Вооруженных сил Украины.

Официально волонтерское движение в Украине признано 10 декабря 2003 года – хотя история этого движения берет истоки еще с 20-х годов XX века в послевоенной Франции. Само слово волонтер в переводе с английского значит добровольный помощник.

Волонтеры в Украине – первые помощники добровольцев на фронте. Многие из них и сами стали добровольцами на Донбассе.

С Днем волонтера поздравления в прозе своими словами, трогательные и прикольные стихи, короткие смс, красивые открытки на День волонтера – собрал Главред на праздник 5 декабря.

Привітання з Днем волонтера українською мовою

День волонтера – поздравления в прозе, стихи и смс

Благодарность волонтерам в прозе:

С Днем волонтера поздравляем людей с широкой душой, полной доброты и отзывчивости! Деятельность волонтера достойная и бескорыстная. Спасибо и низкий поклон за ваш труд, постоянное желание помочь нуждающимся! Желаем, чтоб за ваши чистые сердца вы получили много подарков судьбы в виде здоровья, счастья, любви и долголетия.

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День волонтера – поздравления в прозе:

Хочу сказать тебе огромное спасибо просто за то, что ты есть в моей жизни, за то, что с каждым прожитым нами днем ты делаешь ее удивительней, ярче и интересней. Таких, как ты, практически нет, и это большое счастье — иметь в своем окружении столь отзывчивого, доброго, понимающего и чуткого человека. Спасибо тебе за твою помощь. Спасибо за терпение и поддержку в самые трудные минуты.

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Дорогие волонтеры! С профессиональным праздником вас! Благодаря вам и вашим усилиям, этот мир становится добрее, безопаснее, счастливее. Счастья вам, процветания, жизненной энергии, новых важных достижений. С Днем волонтера!

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Огромное спасибо вам за все, волонтеры! Я искренне хочу пожелать вам огромного счастья, мира и добра за вашу чуткость, за вашу отзывчивость, за ваше понимание. Дай Бог вам здоровья, искренней и взаимной любви в жизни, света радости и удачи.

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Официальное поздравление с Днем волонтера:

Мы поздравляем всех волонтёров и благодарим их за то, что однажды они решились на этот шаг. Быть волонтёром очень непросто, но чем больше души ты вкладываешь в то, что делаешь, тем сильнее отдача. Волонтерство помогает раскрыть в самом себе те таланты, которые больше нигде не реализовать, будь то приобретенное умение варить мыло, раскрытый талант клоуна или певца, возможность превратиться в учителя физики или развить свои лидерские и организаторские качества. Для нас волонтёр — это синоним счастливого человека. Мы поздравляем вас с праздником, наши счастливые друзья, и говорим вам спасибо!

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Стихи про добровольцев и волонтеров:

Спасибо вам за добрые дела,

Ведь вы по доброй воле их творите!

Желаю, чтоб дорога вас вела

К множеству прекраснейших открытий,

А также к новым целям и мечтам,

Которые лишь благо принесут!

Здоровья, много сил желаю вам,

Пускай вас всех всегда успехи ждут!

***

Спешишь на помощь безвозмездно,

И не считаешь, что герой!

Ты хочешь быть всегда полезным –

Тебе подходит эта роль!

Так пусть тебя оберегает

Твой Ангел добрый до тех пор,

Пока звезда твоя сияет!

Твой день сегодня, волонтер!

***

В день всемирный волонтеров

Сердцем хочется сказать -

При твоей работе надо

Чаще, милый, отдыхать.

На дворе денек столь зимний

Вот возможность для тебя -

Так давай отметим вместе

Этот праздник декабря.

Пожелать хочу я чаще

С тобой время проводить.

Пыл к твоей работе надо

Может чем-то охладить?

Средство я найду столь быстро-

Не успеешь ты моргнуть.

Сможешь ты в моих объятьях

Сладким сном всегда заснуть.

***

Желаю добрые дела приумножать,

Ведь в нашей жизни — это главное задание!

Волонтером в мире каждый может стать,

Было бы на это лишь желание!

День волонтера – картинки и открытки