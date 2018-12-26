"Деньги на лекарства оставила": 90-летняя пенсионерка пожертвовала армии 10 тысяч долларов

Волонтеры не хотят озвучить имя бабушки и показать ее фото.
Благотворительный фонд "Повернись живим" получил от пожилой женщины из Западной Украины десять тысяч долларов, которые она просила передать на помощь украинской армии. Пенсионерка внимательно следит за действиями волонтеров в соцсети, поэтому и решила оказать столь масштабную финансовую помощь.
"Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила!" – передают волонтеры слова бабушки в Facebook.
Представители благотворительного фонда намерены направить средства бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.
Напомним, волонтер Мирослав Гай высказал мнение, что украинцев на улицы может вывести только большая трагедия, в которой обвинят высшее политическое руководство Украины.