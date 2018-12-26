"Деньги на лекарства оставила": 90-летняя пенсионерка пожертвовала армии 10 тысяч долларов

90-летняя пенсионерка шокировала волонтеров / Фото: Facebook/"Повернись живим"

Благотворительный фонд "Повернись живим" получил от пожилой женщины из Западной Украины десять тысяч долларов, которые она просила передать на помощь украинской армии. Пенсионерка внимательно следит за действиями волонтеров в соцсети, поэтому и решила оказать столь масштабную финансовую помощь.

"Мы пишем этот пост и плачем. Плачем от радости. И дело не в огромном переводе. Дело в том, что в своем возрасте "за 90" женщина говорит: "Очень хочу помочь выиграть войну. Вы за меня не волнуйтесь – деньги на лекарства себе оставила!" – передают волонтеры слова бабушки в Facebook.

Представители благотворительного фонда намерены направить средства бригадам, чьи пункты постоянной дислокации находятся в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях.

Напомним, волонтер Мирослав Гай высказал мнение, что украинцев на улицы может вывести только большая трагедия, в которой обвинят высшее политическое руководство Украины.