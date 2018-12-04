"Будет органично и безболезненно": волонтер озвучил стратегию украинизации Донбасса

Гай считает, что украинизация должна быть безболезненной / Фото: УНИАН

Украинский офицер, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай не видит необходимости предпринимать что-то особенное в отношении граждан Украины, которые по каким-либо причинам не используют в быту украинский язык или же испытывают к нему неприязнь.

Во время чата в Главреде он высказал мнение, что в Украине существует достаточное количество людей, которые, даже владея несколькими иностранными языками, лишь в определенный момент пришли к пониманию того, что в повседневном общении необходимо русский сменить на украинский.

"Что для этого должно делать государство? Прежде всего, классные интересные мультики. Например, дети сопротивляются украинскому языку, хотя и изучают его понемногу. И это потому, что очень много русскоязычной среды, и преимущественно очень много мультфильмов они смотрят на русском языке. Украинских мультфильмов, действительно качественных, сейчас очень мало. Они появляются, но для маленьких детей, дошкольного возраста, их почти нет. Поэтому надо создавать новое и интересное, чтобы с самого детства человек мог видеть и слышать клевый украинский продукт", - подчеркнул он.

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Волонтер добавил, что прививать украинский необходимо, в первую очередь, детям, подрастающему поколению. Для этого необходимо много внимания уделять детскому языковому контенту, который впоследствии определит мировоззрение уже взрослого украинца.

"Если вы приедете в Турцию или Японию, будете там жить и работать, и если вы - культурный, образованный человек, интересующийся жизнью, который любит изучать мир, за неделю вы уже изучите слова, которых вам хватит в быту, за несколько месяцев - выучите язык на достаточном для бытового общения уровне, а через год-два - полностью освоите язык", - сказал спикер.

По словам Гая, важным фактором является забота государства о национальном языке, которая проявляется в финансировании разного рода культурных проектов. В данном случае важно создание фильмов на украинском. Эксперт подчеркнул, что в последнее время в Украине активно развивается отечественная киноиндустрия. За последние годы созданы легендарные фильмы "Киборги", "Дикое поле" и многие другие, а в следующем году в проекте еще большее развитие данной отрасли.

"За последние четыре года фактически создано основание для того, что украинский язык просто станет модным. Так же, как в Украине, было в Грузии - все разговаривали на русском языке. Но они очень быстро забыли его, появился крутой национальный продукт, и были приняты такие же, как в Украине сейчас, законы. Так же было во многих странах Балтии, а сейчас там не найдешь человека, который помнит русский. То есть - все возможно. И все будет классно, органично и безболезненно", - подытожил волонтер.

Напомним, во время чата в Главреде Гай ранее заявил, что, если в Украине на выборах в Верховную Раду победят проукраинские силы, Российская Федерация может прибегнуть к более усиленной агрессии в отношении нашей страны, чтобы изменить ее планы по вступлению в НАТО.