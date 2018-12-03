"Будет ожесточенная борьба": волонтер рассказал, на что может пойти Кремль накануне выборов

Выборы в Украине станут для России площадкой для диверсий / Главред

Украинский офицер, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай высказал мнение, что от Кремля накануне выборов в Украине следует ожидать самых радикальных действий.

"Социально-политическая дестабилизация, теракты, активизация боев на фронте для того, чтобы дать "партиям мира" актуализировать свою программу (с такой программой уже выступила партия Батькивщина и другие пророссийские партии). Также информационные операции, пропаганда, дискредитация политических лидеров. Хуже всего, к чему может прибегнуть Кремль - убийства украинских лидеров мнений", - сказал Гай во время чата в Главреде.

По словам аналитика, уже сейчас Москва активно работает по дестабилизации ситуации в Украинском обществе, а к выборам это процессы только усилятся.

"Кроме того, продолжение экономического давления на Украину, но здесь в России все меньше и меньше возможностей - кстати, из-за действий Порошенко. Вспомните, когда в прошлом году в России рухнул рубль, гривна сумела устоять. Это произошло впервые, потому что раньше гривна тоже начинала падать вслед за рублем. Так произошло благодаря тому, что хорошо почистили банковскую систему и ввели санкции против российских банков, а также убрали фактор газа", - отметил он.

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Гай отметил, что Россия активно смешивалась в выборы в США, поэтому в Украине она будет использовать уже проверенные методы. И следует ожидать широкомасштабную войну компроматов.

"Кроме того, будут такие же попытки вмешательства в выборы, как было в США: "ботофермы", "тролли", активизация пророссийских спикеров на каналах, будут вкладываться огромные "бабки" в том, чтобы эти спикеры попадали в эфиры - они будут сказать "с каждого утюга", - подытожил волонтер.

Напомним, во время чата в Главреде Гай ранее заявил, что, если в Украине на выборах в Верховную Раду победят проукраинские силы, Российская Федерация может прибегнуть к более усиленной агрессии в отношении нашей страны, чтобы изменить ее планы по вступлению в НАТО.