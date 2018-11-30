"Объединить Крым с материком": волонтер пояснил нервозность России из-за базы в Бердянске

База в Бердянске злит россиян / Фото: УНИАН

Украинский офицер, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай высказал мнение, что Россия хотела бы захватить Мариуполь и Бердянск, чтобы объединить Крым с материком.

Во время чата в Главреде он подчеркнул, что Крымский мост – конструкция ненадежная, способная рухнуть в любой момент.

"Бердянск является важным для России направлением. Поэтому увеличение там присутствия наших войск Россия воспринимает как угрозу", - отметил спикер.

По словам Гая, скоро в украинские порты прибудут американские корабли, что позволит морякам повысить квалификацию. Важным фактором волонтер назвал присутствие время от времени кораблей НАТО в акватории морей Украины.

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"Я уверен, когда у нас появится военно-морская база вблизи Бердянска, то в рамках нашего сотрудничества на нее периодически будут заходить иностранные корабли наших партнеров. Россия бесится по этому поводу, потому что это приближает НАТО к ее границам. Мы должны проводить запланированные учения со странами НАТО. Как представители НАТО приезжают на Яворовский полигон, учат наших солдат, так и в Бердянске будут учить", - подчеркнул он.

Эксперт добавляет, что Россия нервничает из-за дееспособности и активности украинских портов. Именно поэтому российские военные блокируют проход для украинцев через Керченский пролив, грубо нарушая при этом международное право.

"В Мариуполе находится наш флот, вышедший из Крыма, в частности, это пограничники. У нас есть артиллерийские батареи, морская пехота и тому подобное. То есть у нас есть что размещать в Бердянске. Для этих сил нужна отдельная база, которая усилила безопасность в этом регионе", -подытожил спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Гай ранее заявил, что, если в Украине на выборах в Верховную Раду победят проукраинские силы, Российская Федерация может прибегнуть к более усиленной агрессии в отношении нашей страны, чтобы изменить ее планы по вступлению в НАТО.