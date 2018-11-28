Развал империи: волонтер рассказал, что ждет Россию после Путина

Владимир Путин / Reuters

В России существует генетическая предрасположенность населения к рабству, заявил офицер резерва, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

Среди причин он назвал то, что Российская империя была одной из немногих стран мира, которая ввела рабство по отношению к собственному народу (крепостничество).

"Повсюду рабами делали представителей захваченных наций, народов. Россия - это единственная страна, где веками сохранялось рабство ее собственных людей: людей можно было продавать, менять на собак и тому подобное", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

Он провел параллель между дрессировкой собак, которых приучают к лаю, и Россией, где был "тотальный эксперимент по выращиванию рабов".

Читайте такжеРазвал России: волонтер назвал регионы, которые присоединятся к Украине

"После того, как Российская империя развалилась, большинство крестьян не имели паспортов. И к 50-60-м годам людям не выдавались паспорта для того, чтобы они не могли оставить свои деревни. Рабочие были привязаны к месту работы, к своим фабрикам. То есть рабство в несколько видоизмененном виде продолжалось. Люди были привязаны пайкой", - говорит волонтер.

В то же время Гай назвал Украину примером того, что наши люди смогли выстоять и не перенять рабского сознания.

"У нас было "расстрелянное возрождение", "репрессированное кобзарство", украинский язык запрещалась, но мы сумели выжить. То есть украинцев тоже пытались сделать рабами, но они выстояла - через восстания, песню, язык, осознание того, что мы отдельная нациия. А Россия не выстояла, не смогла. И все то, что сейчас происходит на постсоветском пространстве, является следствием того эксперимента" - отметил он.

Волонтер также оценил вероятность распада России.

"Мир сейчас является глобальным. Нельзя жить на гигантской территории, сохранять ее целостность, если у тебя за месяц обваливается 14 мостов. То есть ты просто не можешь ею эффективно управлять. Для того, чтобы эффективно управлять территорией, требуется определенное количество населения на квадратный километр. В России же крайне низкая плотность населения. Бжезинский делал исследование на эту тему. Если у американцев на квадратный километр 230 человек, то в России - в разы меньше. При таких условиях просто невозможно эффективно поддерживать инфраструктуру, коммуникации.

Не знаю, что будет после Путина. Может, он говорил правду, когда говорил: "Нет Путина - нет России". Может, действительно, все это трагифарс движется к завершению. Хотелось бы, чтобы он не перерос в трагедию", - добавил Гай.

Напомним, ранее Гай рассказал, когда Россия пойдет на обострение на Донбассе.