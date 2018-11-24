"Расширенная агрессия": волонтер рассказал, когда Россия пойдет на обострение на Донбассе

24 ноября 2018, 19:21

Противник продолжает накапливать военную технику, создает новые артиллерийские батареи, подчеркнул Мирослав Гай.

боевики, артиллерия
РФ может пойти на обострение / twitter.com/dubovoyslavyans

На Донбассе за последнее время количество обстрелов на фронте значительно уменьшилась, однако до сих пор ВСУ несут потери, заявил офицер резерва, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

По данным украинской разведки, противник продолжает накапливать военную технику, создает новые артиллерийские батареи, заводит военные грузовые конвои, что говорит об определенной подготовке к активным действиям, подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

"Я уже говорил о том, что в Украине появилось несколько пророссийских партий, которые возглавляют люди, непосредственно связанные с Кремлем, активно внедряют в информационное поле идеи мира и примирения с Россией на ее условиях, что фактически означает капитуляцию. Путин уже включился в выборы в Украине, о чем свидетельствует тот абсолютно идиотский санкционный список, а также его заявление о намерениях договариваться с новым руководством Украины. Но для того, чтобы "партия мира" смогла сыграть, нужна война. Это не обязательно должен быть полномасштабная операция, но это однозначно должна быть расширенная агрессия России, иначе ее кандидаты не смогут к чему-то апеллировать во время выборов. Есть риски, что движение в этом направлении мы увидим в начале 2019 года", - добавил Гай.

Напомним, ранее Мирослав Гай назвал регионы РФ, которые присоединятся к Украине.

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Донбасс Мирослав Гай обострение ситуации
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