"Погодные потрясения": синоптик спрогнозировала изменение погоды в Украине

В Украине в воскресенье ожидается потепление, предупредила синоптик / regrus.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине в конце текущей недели изменится погода.

В нашей стране в воскресенье, 10 февраля, ожидается небольшое потепление, рассказала эксперт Фактам.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в ближайшую неделю (11-17 февраля — Ред.) погодные потрясения не ожидаются.

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, к концу следующей недели на несколько дней снова придет оттепель, но потом будут морозы — до -5 градусов.

"Затем ожидаются два-три теплых дня, а в конце февраля опять ударят морозы до 10-15 градусов. Такая температура продержится почти до середины марта", — заявил эксперт. Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине 11-12 февраля днем будет постепенное повышаться температура до +3...+7 градусов, на юге и в западных областях — до +5...+11 градусов.