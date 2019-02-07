Новая волна потепления: синоптик предупредила о температурных "качелях" в феврале

7 февраля 2019, 10:51

В Киеве до конца недели ночью ожидаются небольшие морозы.

Солнце и сосулька
Украинцам прогнозируют новое потепление / ТСН

В четверг, 7 февраля, на востоке и в центре Украины ожидаются мокрый снег и дождь. На остальной территории существенные осадки маловероятны, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 8 февраля очередной атмосферный фронт из Польши принесет дождь и мокрый снег в западные области Украины. 9 февраля и ночью 10 февраля осадки ожидаются в западной части, на севере и в центральных областях. Сухо также будет днем 10 февраля на значительной части территории Украины.

Синоптик отметила, что погода в Киеве до конца текущей недели будет свежей, ночью ожидаются небольшие морозы, -1...-5 градусов, днем столбики термометров будут колебаться около нуля или в пределах небольших "плюсов".

/ wetteronline.de

Она подчеркнула, что на следующей неделе в Украину придет очередная волна потепления. 11-12 февраля в дневные часы ожидается постепенное повышение температуры до +3...+7 градусов, на юге и в западных областях до +5...+11 градусов. В понедельник везде будет царить сухая погода, лишь на западе пройдут дожди, 12 февраля осадки распространятся на большую часть территории Украины.

13-14 февраля вновь похолодает на 2-6 градусов. Осадки предполагаются в виде мокрого снега, рассказала Диденко в своем блоге на opinionua.com.

"Такие синоптические качели могут негативно повлиять на здоровье людей с проблемами сердца и артериального давления", - добавила Диденко.

Напомним, ранее Диденко рассказала об аномальной погоде в феврале.

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