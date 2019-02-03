"Метеорологический перебор": синоптик рассказала об аномальной погоде в феврале

Украинцам обещают теплую погоду в феврале / ТСН

В понедельник, 4 февраля, в Украине сохранится теплая погода с небольшими осадками и туманом, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшей ночью около нуля или незначительные "плюсы", на востоке до -1-3 градусов. Днем 4 февраля температура воздуха достигнет +3 +8 градусов, на юге +7 +14 градусов", - рассказала она в Facebook.

По прогнозу Диденко, 4 февраля в Киеве ожидается туман, морось, ночью +1 +3 градуса. днем +3 +5 градусов.

"Ориентировочно с 6-7 февраля немного похолодает. Дневная температура все же будет высовывать нос выше нуля, а вот ночью ожидается сначала -1-4 градуса, затем -3 -9, а на востоке даже до -9 -12 градусов", - подчеркнула синоптик.

/ Фейсбук Н.Диденко

"Метеорологический перебор. Решил туман, что - ноябрь. А мы на февраль рассчитываем", - добавила она.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях. В западной части страны днем от +2 до +6 градусов, в центре от +3 до +6, в северных областях от +3 до +5 градусов, на востоке от +1 до +4, и на юге от +9 до +13 градусов.

/ meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды.