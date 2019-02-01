"Настойчиво приближаемся к весне": синоптик дала прогноз погоды для Украины на начало февраля

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине в ближайшие дни формирует теплая влажная воздушная масса из Атлантики.

Причем синоптическая ситуация в обозримой перспективе особо меняться не будет.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что погода в Украине 1 февраля будет туманной и дождливой, местами возможен мокрый снег.

Погода в Киеве 1 февраля выдастся теплой и влажной: туман и морось, возможен дождь. Этой ночью около 0 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов.

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине на выходных будет формироваться теплой влажной воздушной массой.

Читайте также-30 градусов: когда Украину заморозит "настоящая зима"Днем, в среднем, ожидается до +5 градусов. Исключение составит восток Украины, где прогнозируется до -5 градусов этой ночью (на фоне "нулевой" температуры на остальной территории страны).

Местами возможен дождь (с мокрым снегом там, где температура приближается к 0 градусов или уходит в минус) и туманы.

Погода в Киеве 2 февраля будет туманной и теплой, обещает синоптик. Днем столбики термометров поднимутся до +4 градусов, прогнозирует Диденко.

Погода в Украине 2 февраля: карта

Погода в Украине 3 февраля выдастся пасмурной, более теплой, чем накануне. Днем на западе и в центре страны обещают до +6 градусов, на юге – до +11 градусов (а в Крыму и вовсе до +13 градусов). Холоднее всего будет на востоке Украины – не выше +3 градусов. Только здесь ночью ожидается минусовая температура.

Погода в Киеве 3 февраля будет облачной до самого вечера, существенных осадков не ожидается. Днем синоптики обещают от +3 градусов до +6 градусов.

Погода в Украине 3 февраля: карта

"Не забывайте о гололедице, лужах и сосульках. Рыбакам следует держаться как можно ближе к берегу. Несмотря на серые облака и не очень привлекательны виды на улицах, мы все равно значительно продвинулись ближе к зеленым листочкам и синему небу. К весне", – резюмировала Диденко.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на март 2019 в Украине. Кроме того, погода в феврале 2019 в Украине обещает лютые морозы до -30 градусов.

Также синоптики дали прогноз погоды на 2019 год. В частности, из-за поздней Пасхи 2019 весна будет поздней.

Ранее синоптики уже предупреждали об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине. В январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.