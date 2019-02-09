Синоптик спрогнозировала, где в Украине в воскресенье будет "весна"

В воскресенье на Западной Украине ожидается весенняя погода, спрогнозировала синоптик / rewalls.com

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 10 февраля, на западе Украины будет "весна" — днем ожидается солнечная и теплая погода.

На Западной Украине в воскресенье прогнозируется +5…+9 градусов, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, на остальной территории нашей страны также не ожидается сильный мороз, но температура будет явно ниже — на востоке днем до -3 градусов.

"В Киеве завтра ночью -3…-5 градусов, днем — 0…+2 градуса, без осадков", — отметила синоптик. Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине 11-12 февраля днем будет постепенное повышаться температура до +3...+7 градусов, на юге и в западных областях — до +5...+11 градусов.