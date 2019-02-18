"Расширенные боевые возможности": ВСУ передали более 100 обновленных танков

Украинской армии передали более 100 модернизированных танков Т-64 / Скриншот с facebook.com/KabminUA

Государственное предприятие Харьковский бронетанковый завод (входит в состав Укроборонпрома) выпустил более 100 модернизированных танков Т-64 образца 2017 года, их передали Вооруженным Силам Украины.

Обновленные танки имеют расширенные боевые возможности, говорится на странице Правительственного портала в Facebook.

По его данным, у модернизированных Т-64 появились современные ночные приборы наблюдения, новая динамическая защита, цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ", система спутниковой навигации.

Танк Т-64 Українська армія отримала понад 100 модернізованих танків Т-64! Наразі Харківський бронетанковий завод випустив понад сотню модернізованих танків Т-64 зразка 2017 року. Тепер він постачається до Збройних Сил України. Оновлений танк має розширені бойові можливості: сучасні нічні прилади спостереження, новий динамічний захист, цифрові радіостанції "Либідь К-2РБ", систему супутникової навігації. Українська армія стає сильнішою й здатною перемагати агресора! Опубликовано Урядовий портал Пятница, 15 февраля 2019 г.

Напомним, в конце декабря 2018 года ВСУ, в частности, получили танки, бронированные машины разминирования, боевые машины пехоты, самоходную артиллерийскую установку, боевую разведывательную десантную машину, бронированные автомобили "Варта", зенитно-ракетные комплексы, самолеты, вертолеты, а также беспилотники.