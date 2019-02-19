Amnesty раскритиковала Киев за невыполнение данных после Евромайдана обещаний

В центре Киева почтили память активистов, погибших во время Евромайдана / УНИАН

Международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала украинские власти за отсутствие прогресса в расследованиях дел Евромайдана, спустя пять лет.

Об этом говорится в заявлении организации.

"Пять лет - это долгий срок с точки зрения справедливости и для большинства жертв, которые пострадали от рук украинской полиции, справедливость по-прежнему не просматривается. Были даны обещания, власти, пришедшие на смену Януковичу, давали громкие обещания, но время и факты говорят сами за себя. До тех пор, пока все ответственные, включая отдававших приказы, не будут привлечены к ответственности, нельзя говорить о восстановлении справедливости", - сказано в заявлении.

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По мнению правозащитников, украинская система уголовного правосудия не только не решила вопрос с преследованием бывших и нынешних сотрудников правоохранительных органов, но и "сопротивлялась и препятствовала" правосудию.

Читайте также"Петр Алексеевич Ленин": журналист диагностировал у Порошенко помутнение рассудкаРанее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила, что украинские власти прилагают недостаточно усилий к расследованию гибели протестующих и правоохранителей на Евромайдане в феврале 2014 года.

По ее словам, есть признаки сознательного затягивания расследования - судебно-медицинские экспертизы проводятся чересчур долго, а некоторые дела лежат в судах годами.