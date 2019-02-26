На Донбассе гвардейцы ликвидировали снайперскую пару

На Донбассе уничтожена снайперская пара боевиков / nahnews.org

На Донбассе в районе операции Объединенных сил военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии (входит в состав сил ООС) уничтожили снайперскую пару боевиков.

Снайперы противника находились на своей огневой позиции и готовились к ликвидации украинских бойцов, сообщили в пресс-центре ООС.

По данным пресс-центра, после ликвидации снайперов гвардейцы получили награды за высокий профессионализм.

Бойцы поделились, что наблюдали за вражеским снайпером и его помощником два дня, потом подготовили позицию на удобной дистанции и "успешно отработали задачи контрснайперской борьбы".

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.