Синоптик рассказала, с какой погоды в Украине начнется весна

В Украине весна начнется с похолодания, предупредила синоптик

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине весна начнется с кратковременного похолодания — 1, 2 и 3 марта стоит одеваться потеплее, но уже 4 числа потеплеет.

В последний день зимы, в четверг, 28 февраля, в восточных областях и на севере страны будет хозяйничать северный циклон, ожидается мокрый снег и дождь, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, прогнозируется западный порывистый сильный ветер, местами он может быть со штормовыми порывами.

"Теплее всего будет на западе — +7…+12 градусов, холоднее всего — на востоке, а также на Сумщине и на Запорожье — 0…+3 градуса. В большинстве областей ожидается +3…+8 градусов", — отметила Диденко.

Синоптик добавила, что в четверг в Киеве днем прогнозируется +5…+7 градусов, под вечер возможен дождь с мокрым снегом или мокрый снег с дождем.

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что 4 марта юго-западный ветер принесет в Украину потепление, в стране температура воздуха постепенно перескочит отметку в +10 градусов.