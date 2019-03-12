В Сети нещадно раскритиковали Укрзализныцю из-за плохого сервиса: опубликовано фото

Сервис Укрзализныци, госкомпании-монополиста в сфере ж/д перевозок, практически регулярно становится предметом негативного обсуждения в соцсетях.

Нещадно "разнесла" поездку в электропоезде сообщением Львов-Лавочное описала в соцсети Facebook учитель Оксана Кобрин.

Преподаватель возвращалась с группой школьников с мероприятия. Они разместились в вагон электрички, где были свободные места.

"Людей тьма тьмущая. В вагоне чуть видно. Остановки никто не объявляет. Едете, то едьте", — пишет женщина.

Когда проводник проверял билеты, то вдруг выразил неудовольствие, что в одном месте не может сосчитать всех учеников. Как пишет Кобрин, проводник с сарказмом заявил, что "в поезде билеты покупать надо".

Кроме того, учительница одного ребенка должна была высадить в Бильче. Из-за того, что по электричке не объявляли остановки, эту станцию ребенок чуть было не проехал.

Напомним, ранее в Сети рассказали о жутком сервисе с постельным бельем в фирменном поезде Укрзализныци. До этого сообщалось о том, что в поезде "Укрзализныци" выросли грибы.

