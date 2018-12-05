"УЗ*бки": в Сети жестко отреагировали на проблему с покупкой билетов на поезда

Люди "Укрзализныци" продают билеты с наценкой, утверждает журналистка.
В акционерном обществе "Українська залізниця" произошел сбой в системе продажи билетов через сайт booking.uz.gov.ua, в Сети ряд интернет-пользователей уже жестко прокомментировали инцидент.
Журналистка Алла Стрижеус на своей странице в Facebook поделилась информацией, что пока сайт УЗ "ковыляет", люди монополиста продают недоступные билеты с наценкой.
"УЗ*бки", — коротко прокомментировал сбой на сайте "Укрзализныци" житель Киева Ігор Кримов.
"У них по жизни сбой программы", — поделился мнением еще один житель столицы — Oleg Tarasow.
"… оплату "Укрзализныця" сняла, номер ID дали, билетов нет, обратно брала через "Приват", они сами в шоке и закрыли продажу билетов сейчас вообще", — пожаловалась в Twitter жительница Николаева Фекла Малахит.
Електронний квиток, показаний із гаманця, довів харківського провідника до оціпеніння. Так буває, коли "Укрзалізниця" йде в ногу з часом, а її працівники біжать навздогін, намагаючись застрибнути до останнього вагона. pic.twitter.com/EdCJLm3hI3— Volodymyr Teslenko (@VovaTeslenko) December 4, 2018
"Твари, как всегда...", — отметила Anastasha Blount.
Напомним, в "Українській залізниці" сообщили, что нагрузка на ее систему продажи билетов через сайт booking.uz.gov.ua увеличилась в шесть раз, и специалисты принимаю меры для обеспечения корректной работы сервиса.
По данным компании, для стабилизации работы системы было введено ограничение в 140 сессий в секунду, оно необходимо, в частности, для того, чтобы клиенты смогли оплатить билеты.