"УЗ*бки": в Сети жестко отреагировали на проблему с покупкой билетов на поезда

Интернет-пользователи жестко прокомментировали проблему с покупкой билетов на сайте "УЗ" / cfts.org.ua

В акционерном обществе "Українська залізниця" произошел сбой в системе продажи билетов через сайт booking.uz.gov.ua, в Сети ряд интернет-пользователей уже жестко прокомментировали инцидент.

Журналистка Алла Стрижеус на своей странице в Facebook поделилась информацией, что пока сайт УЗ "ковыляет", люди монополиста продают недоступные билеты с наценкой.

Интернет-пользователи жестко прокомментировали проблему с покупкой билетов на сайте "УЗ" / Скриншот с facebook.com/stryzheus

"УЗ*бки", — коротко прокомментировал сбой на сайте "Укрзализныци" житель Киева Ігор Кримов.

Интернет-пользователи жестко прокомментировали проблему с покупкой билетов на сайте "УЗ" / Скриншот с facebook.com/Ольга Решетилова

"У них по жизни сбой программы", — поделился мнением еще один житель столицы — Oleg Tarasow.

"… оплату "Укрзализныця" сняла, номер ID дали, билетов нет, обратно брала через "Приват", они сами в шоке и закрыли продажу билетов сейчас вообще", — пожаловалась в Twitter жительница Николаева Фекла Малахит.

Електронний квиток, показаний із гаманця, довів харківського провідника до оціпеніння. Так буває, коли "Укрзалізниця" йде в ногу з часом, а її працівники біжать навздогін, намагаючись застрибнути до останнього вагона. pic.twitter.com/EdCJLm3hI3 — Volodymyr Teslenko (@VovaTeslenko) December 4, 2018

"Твари, как всегда...", — отметила Anastasha Blount.

Интернет-пользователи жестко прокомментировали проблему с покупкой билетов на сайте "УЗ" / Скриншот с facebook.com/Александр Власенко

Напомним, в "Українській залізниці" сообщили, что нагрузка на ее систему продажи билетов через сайт booking.uz.gov.ua увеличилась в шесть раз, и специалисты принимаю меры для обеспечения корректной работы сервиса.

По данным компании, для стабилизации работы системы было введено ограничение в 140 сессий в секунду, оно необходимо, в частности, для того, чтобы клиенты смогли оплатить билеты.