Из-за циклона Украину накроет непогода — синоптик

В субботу Украину накроет непогода, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу, 16 марта, в Украине из-за северного циклона и атмосферных фронтов в большинстве регионов страны осложнится погода — будут дожди и сильный ветер.

В субботу осадки и штормовой ветер не ожидаются только в восточных областях, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 16 марта в Украину осложнения погоды принесут северный циклон с центром над Балтикой и его атмосферные фронты.

"В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится — будет сухо и потеплеет до +10…+15 градусов, на Западе — до +14…+20 градусов", — отметила синоптик.

На сайте Украинского гидрометцентра говорится, что 16 марта на всей территории нашей страны будут дожди, в большинстве регионов ночная температура составит 0…+2, а дневная — +6…+8.

В субботу Украину накроет непогода, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.