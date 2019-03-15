"Дожди, штормовой ветер": в Украину идет циклон — синоптик

В большинстве областей Украины из-за циклона будет непогода, спрогнозировала синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украину идет циклон с дождями и штормовым ветром — в субботу, 16 марта, в большинстве областей страны ожидается непогода.

В субботу стоит быть очень и очень осторожными, предупредила эксперт в Facebook.

По ее данным, восток Украины непогода обойдет, а в южной части государства дожди начнутся уже под вечер.

"Температура воздуха в Украине ночью ожидается 0…+4 градуса, завтра днем — +4…+8 градусов, на юге — +7…+12 градусов", — отметила синоптик. Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.

Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, которое сопровождается обильными осадками и сильной облачностью.