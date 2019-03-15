"Дожди, штормовой ветер": в Украину идет циклон — синоптик

Часть нашей страны непогода обойдет, отметила эксперт.
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украину идет циклон с дождями и штормовым ветром — в субботу, 16 марта, в большинстве областей страны ожидается непогода.
В субботу стоит быть очень и очень осторожными, предупредила эксперт в Facebook.
По ее данным, восток Украины непогода обойдет, а в южной части государства дожди начнутся уже под вечер.
"Температура воздуха в Украине ночью ожидается 0…+4 градуса, завтра днем — +4…+8 градусов, на юге — +7…+12 градусов", — отметила синоптик.Ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что во вторник, 19 марта, в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.
Справка. Циклон — это вихревое, бурное движение атмосферы, которое сопровождается обильными осадками и сильной облачностью.