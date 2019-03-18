"Подарок фронта": синоптик предупредила о полосе дождя в Украине

Во вторник ряд областей Украины накроют дожди, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что во вторник, 19 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винниччина — Киевщина — Житомирщина — Черниговщина.

Из-за атмосферного фронта в западных и северных областях нашей страны снизится температура воздуха, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, во вторник теплее всего будет на востоке, на юге и во многих центральных областях Украины — +9…+14 градусов.

"Сегодня (18 марта — Ред.) даже и не думайте сидеть целый день в помещении — хотя бы на часок надо выбраться на воздух. Потому что так тепло, как сегодня, завтра уже не будет", — отметила синоптик.

Ранее Наталья Диденко предупреждала, что 19 марта в западных областях Украины начнется очередное похолодание, а уже 20-21 числа похолодание охватит большинство областей страны.