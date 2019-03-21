"Дождь, сильный ветер": синоптик предупредила о непогоде в Киеве

В пятницу в Киеве будет непогода, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 22 марта, в Киеве будет непогода.

В столице ожидается дождь и сильный ветер, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 22 марта максимальная температура воздуха составит +10…+12 градусов.

В Украинском гидрометцентре сообщили, что в пятницу в Киеве ночная температура составит +3…+5, а дневная — +9…+11 градусов. Днем и ночью прогнозируется дождь. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.

В пятницу в Киеве будет непогода, предупредила синоптик / Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине с пятницы по субботу, 22-24 марта, ожидается потепление. Эксперт сообщила, что в нашей стране 23 и 24 марта будет хозяйничать антициклон.