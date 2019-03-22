В Кременчуге Омелян показал место производства капсулы Hyperloop

Омелян считает хорошей базой для строительства Hyperloop вагоностроительный завод / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что сверхскоростная пассажирская капсула для украинского проекта Hyperloop будет произведена на Крюковском вагоностроительном заводе, который расположен в городе Кременчуге Полтавской области.

" Капсулу Hyperloop будем делать здесь", - цитирует УНИАН главу Мининфраструктуры.

Данное заявление Омелян сделал в рамках визита на предприятие, где он ознакомился с производственным процессом.

Фразу о производстве Hyperloop на Крюковском вагоностроительном заводе Омелян сделал во время общения с журналистами. Сотрудники СМИ акцентировали, что записали заявление министра.

Напомним, раннее Омелян заявил, что пойдет на взаимодействие с премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой госкомпанией Укрзализныця Евгенией Кравцовым − ради ремонта санузла на Николаевском железнодорожном вокзале.