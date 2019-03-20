Туалетная история: Омелян хочет отремонтировать туалет на николаевском ж/д вокзале с Гройсманом и Кравцовым

Владимир Гройсман и Владимир Омелян / Укринформ

Глава Минифраструктуры Владимир Омелян пойдет на взаимодействие с премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой госкомпанией Укрзализныця Евгенией Кравцовым − ради ремонта санузла на Николаевском железнодорожном вокзале.

Соответствующее заявление он сделал в эфире программы Николаевские вести.

"С начала года при поддержке Владимира Гройсмана думаю, в этом тандеме [видимо, имелось в виду трио - Главред] Гройсман-Кравцов-Омелян туалет отремонируют", − подчеркнул министр.

История с туалетом на ж/д вокзале Николаева тянется с 2017-го. Омелян, побывав там, назвал санузел "порталом в потусторонний мир". Однако ремонт туалета начался только в ноябре 2018-го.

Позднее в "Укрзализныце" сообщали о том, что на такие ремонтные работы выделено 7 млн гривен.

Омелян в том самом туалете / Голос.юа

Напомним, ранее на Центральном стадионе Николаева вместо стены в туалете поставили прозрачное стекло.