Синоптики рассказали, где Украину зальют дожди на Благовещение

В Украине прогнозируются дожди / opogode.ua

В воскресенье, 7 апреля, в Украине прогнозируется теплая и ветреная погода.

По данным синоптика Натальи Диденко, на большей части территории страны будет солнечна погода.

"Но на Западе и местами на севере пройдут дожди. В Киеве воскресенье обещает быть с +15… +18 градусов, ветер разгуляется порывами, облаков может увеличиться, но без существенных осадков", – добавила она в Фейсбук.

По прогнозу Укргидрометцентра, 7 апреля на территории Украины жителей ожидает солнечная погода, температура поднимется до 20 градусов тепла.

Дожди ожидаются во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Волынской и Житомирской областях. На остальной территории осадков не ожидается, погода преимущественно солнечная.

wetteronline

Температура воздуха будет колебаться от 15 до 19 градусов днем и от 2 до 5 градусов в ночное время суток. На Закарпатье будет потеплее, столбик термометра покажет 20 градусов.

В Киеве, как и в большей части регионов, прогнозируется солнечная погода, температура поднимется до +15+17 градусов.

Прогноз погоды на 7 апреля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики рассказали, стоит ли ждать возвращения зимы.