Фанаты Карпат разгромили вагоны поезда Львов-Запорожье

Футбольные болельщики по неизвестной причине нанесли поезду ущерб / Фото: пресс-служба Укрзализныци

Вагоны поезда Львов-Запорожье требуют существенного ремонта после поездки 250 болельщиков ФК Карпаты, которые нанесли непоправимый вред имуществу железной дороги.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, фанаты сели в поезд во Львове и за время поездки буквально разгромили вагоны.

В государственной компании констатируют, что пассажиры разбили 12 стекол в окнах и тамбурах трех вагонов, выбросили из поезда 3 огнетушителя, 21 матрас, 25 подушек и 25 постельных комплектов.

Фанаты на протяжении всей поездки вели себя настолько вызывающе, что сотрудники поезда вызывали полицию почти на каждую станцию по ходу следования. Однако стражи порядка активных мер не предприняли.

Опубликовано Татьяной Ткаченко Воскресенье, 7 апреля 2019 г.

Напомним, знаменитый ивуарийский футболист Яя Туре пожаловался на случаи расизма во время его выступлений за донецкий Металлург.