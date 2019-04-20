Погода в Украине на второй тур выборов 2019: синоптик посоветовала, что взять на участок

На части территории Украины 21 апреля будут дожди, предупредила синоптик / УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в воскресенье, 21 апреля, — в Украине в день проведения второго тура выборов президента 2019 на западе и на севере пройдут дожди.

На части территории нашей страны на выходных, 20-21 апреля, температура составит +10…+15 градусов, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 20 апреля на украинской территории будет сухо, а в воскресенье стоит взять с собой на избирательный участок зонт — "если дождя не будет, будет чем от надоедливых электоральных визави отбиваться".

"В Киеве в субботу — без осадков, в воскресенье есть вероятность дождя... Температура воздуха 20-21 апреля ожидается в столице +12…+14 градусов", — отметила синоптик. Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине существенно потеплеет — до +20-22 градусов, после Воскресения Христово (Пасха, в 2019-м отмечается 28 апреля). Также эксперт говорил, что в нашей стране в середине июня текущего года будет аномальная жара.