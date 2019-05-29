Захарова и Бабченко обменялись колкостями в годовщину "воскрешения" журналиста

В Киеве на следующий день после "убийства" Бабченко состоялась акция у посольства РФ / УНИАН

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова поздравила журналиста без посредников Аркадия Бабченко с юбилеем его "воскрешения".

Вечером 29 мая 2018 года полиция объявила, что Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы. Спустя день, 30 мая, журналист появился перед журналистами на пресс-брифинге СБУ, глава СБУ Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства выступали российские спецслужбы.

"Сегодня ровно год со дня подлого убийства известного журналиста Аркадия Бабченко. Кровавая драма изменила мир: у киевского режима начался обратный отсчёт, толеранты ужаснулись самим себе, сектанты уверовали. Мир праху твоему в доме твоём, Аркадий!", - прокомментировала Захарова события годичной давности.

Сам Бабченко отметил, что это интересная дата в его жизни и прокомментировал пост Захаровой.

"Настоящим друзьям не надо напоминать про твой день смерти! Аминь", - написал журналист на своем фейсбуке.

Также Бабченко опубликовал ставшую знаменитой фотографию своего тела в свиной крови и предложил "пересылать поздравления с третьим днем рождения на карточку", они будут направлены на закупку метеостанций для фронта.

Фотография с места "убийства" Аркадия Бабченко

Ранее Бабченко поглумился над смертью Доренко.