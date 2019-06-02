В Украине шквалы и грозы оставили без электричества почти 200 населенных пунктов

Обесточены 184 населенных пункта / pln-pskov.ru

На утро, 2 июня, в Украине в результате ухудшения погодных условий обесточены почти 200 населенных пунктов.

Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, в ночь на 2 июня в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, дождь, гроза) сработали системы защиты линий электропередач и были обесточены 184 населенных пункта в 7 областях. В частности, Полтавская - 46, Киевская - 40, Винницкая - 38, Черкасская - 35, Кировоградская - 15, Днепропетровская - 5 и Сумская - 5 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 2 июня погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, который принесет дожди, грозы, местами ливни, шквалы и град.