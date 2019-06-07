Синоптик назвала области Украины, которым на выходных "светит" непогода

В ряде областей Украины 8-9 мая ожидается непогода, предупредила эксперт / vk.com/typical_cherkassy

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу и воскресенье, 8-9 июня, в ряде областей Украины будут кратковременные грозовые дожди, при грозах возможно усиление дождя до ливня, шквалы, местами — град.

Непогода ожидается на западе нашей страны, в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, местами — в Одесской, Николаевской областях, а в субботу еще и на Харьковщине, написала эксперт в Facebook.

Диденко добавила, что на выходных будет жара, днем на юге и востоке государства температура может составить +34 градуса.

"...В дневные часы столбики термометров достигнут (отметок — Ред.) +26…+32 градуса, на юге и востоке — местами до +32…+34 градусов, в западных областях в воскресенье посвежеет до +22…+27 градусов...", — отметила синоптик.

По ее данным, 8-9 июня в Киеве возможны кратковременные дожди с грозами, "однако солнца тоже будет хватать". Диденко сообщила, что в столице днем ожидается +28…+30 градусов.

Напомним, завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук Вазира Мартазинова говорила, что в Украине первая нееделя июня 2019 года будет прохладной, а потом придет жара.