"Опасные игры": под Житомиром девочка из винтовки подстрелила подружку

29 июня 2019, 13:55

Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в полиции.

Новости Житомира — Под Житомиром из винтовки ранена девочка
Под Житомиром из винтовки ранена девочка / УНИАН

В пятницу вечером, 28 июня, в поселке городского типа Черняхов (находится под Житомиром) на улице 6-летняя девочка в результате игр из пневматической винтовки ранила в плече свою 10-летнюю подружку.

Девочки игрались во дворе местного жителя и там нашли винтовку, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине.

По данным ведомства, состояние пострадавшей девочки удовлетворительное, ее жизни ничего не грозит.

"Во дворе девочки нашли пневматическую винтовку, которую, по словам хозяина, он использовал для отпугивания птиц от плодовых деревьев... винтовка выстрелила в руках меньшего ребенка, и пневматический шарик попала в… старшую подружку", — выяснили копы.

Начато производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний Кирилл Тлявов получил пулевое ранение головы, у ребенка был поврежден головной мозг. Позже СМИ писали, что в мальчика стреляли пьяные полицейские.

Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице. На следующий день — 4 июня — в Киеве Голосеевский райсуд решил взять под стражу на 60 дней без возможности внесения залога двух подозреваемых в убийстве ребенка: 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.

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