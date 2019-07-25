От жары до заморозков: синоптики дали неожиданный прогноз погоды на август-2019

В августе в Украине ожидается до + 32° / sunhome.ru

В августе 2019 года в Украине ожидается теплая погода, термометры покажут +26...+ 32°.

Как прогнозируют синоптики, теплее всего будет на востоке и юге страны. В то же время более прохладная погода сохранится в западных и северных областях. При этот прогнозируется переменная облачность и дожди, местами с грозами и ливнями.

Как передает Метеопрог, со второй половины августа жара отступит. Дневная температура воздуха снизится до +24...+26 º. Также ожидаются осадки.

По климатическим нормам для нашей страны средняя температура в заключительный месяц лета составляет +17...+23°. Кроме того, до конца августа на поверхности земли могут наблюдаться заморозки.

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Напомним, ранее украинцам пообещали погодные сюрпризы.